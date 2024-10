Six Kings Slam, Rafa Nadal: “Emozionante giocare con Djokovic. Il ritiro sarà un gran cambiamento”

Una partita che sa tanto di addio. Rafa Nadal chiude al quarto posto il Six Kings Slam, dopo la sconfitta patita da Novak Djokovic in quello che con tutta probabilità è l’ultimo atto di una rivalità durata quindici anni. Ma, nonostante la sconfitta, lo spagnolo sorrideva, godendosi il momento e la celebrazione per questi ultimi momenti da tennista professionista.

Al termine della partita Djokovic ha tenuto a fare tanti complimenti a Nadal, che poi ha ricevuto anche una racchetta d’oro da tre chili dal valore di circa 250.000 euro. Il vincitore di 22 Slam ha tenuto a parlare della sua partita: “Una battaglia, ovviamente diversa da quelle che abbiamo avuto nel circuito, ma è stata divertente nel secondo set. Non ho giocato molto bene nella prima frazione, mi ci è voluto un po’ per trovare il ritmo. Giocare contro Novak è sempre emozionante, abbiamo una storia lunga e incredibile“.

Nadal poi tiene a parlare delle sue sensazioni: “Sono stato fortunato, ho avuto sempre la sensazione di essere stato molto amato in ogni tornei a cui ho partecipato nel corso della mia carriera. L’energia e la soddisfazione personale che si prova quando si sente il sostegno della gente è qualcosa di speciale, non potrò mai ringraziare abbastanza i miei tifosi“.

Impossibile non parlare della sua vita dopo il tennis: “Sarà un grande cambiamento. Ho bisogno di tempo per capire cosa fare in futuro, quando ero bambino vivevo da atleta professionista. Ora sono concentrato sulla preparazione per la Coppa Davis e sul godermi questi ultimi mesi da professionista e mi preparerò nel migliore dei modi per essere competitivo. Dopo avrò solo bisogno di tempo per riflettere“.