Tennis, quando torna in campo Rafa Nadal? Si pensa ad Amburgo, non solo per il singolare…

Il tennis sta vivendo un periodo di profondo cambiamento. Jannik Sinner è diventato ieri numero 1 per la prima volta nella sua carriera, mentre il suo rivale Carlos Alcaraz ha vinto il suo terzo Slam. E intanto, i grandi delle passate generazioni devono iniziare a fare i conti con il proprio corpo, programmando al meglio la loro stagione. Come Novak Djokovic e Rafa Nadal.

Con i due che potrebbero condividere la data in cui rientrare nel circuito. Così come il serbo, anche il mancino di Manacor sta riflettendo, secondo indiscrezioni, sul quando ritornare in campo. Nadal ha già fatto intendere la sua volontà di rinunciare alla stagione su erba per tornare direttamente al termine di Wimbledon, e avrebbe anche un obiettivo: Amburgo.

Il torneo sulla terra tedesca si svolgerà nella settimana dal 15 al 21 luglio, subito dopo lo Slam sull’erba. E sei giorni prima rispetto all’inizio del torneo olimpico di Parigi, che si giocherà dal 27 luglio fino al successivo 4 agosto. Con l’obiettivo non solo di mettere a punto il proprio stato di forma per il singolare, ma anche per provare il torneo di doppio.

Sempre secondo le stesse indiscrezioni, Nadal vorrebbe giocare il torneo di doppio assieme a Carlos Alcaraz, per affinare le proprie qualità assieme. Non è un mistero che ai due farebbe piacere giocare assieme il torneo di doppio nella competizione a cinque cerchi.