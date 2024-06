Tennis, quando rientrerà Novak Djokovic? Ipotesi Amburgo sulla strada delle Olimpiadi

Novak Djokovic si è ritirato prima del quarto di finale contro Casper Ruud al Roland Garros: il serbo ha subito un infortunio al ginocchio durante il match incredibilmente vinto contro Francisco Cerundolo e ha deciso così di sottoporsi a un intervento al menisco per arrivare nelle migliori condizioni possibili alle Olimpiadi di Parigi 2024, suo grande obiettivo: non ha infatti mai vinto un oro olimpico.

Per preparare al meglio l’appuntamento olimpico, il 24 volte campione Slam, secondo quanto riporta Tennis365, potrebbe decidere di tornare in campo nell’ATP 500 di Amburgo, che si disputerà dal 15 al 21 luglio e che si svolge sempre su terra rossa. Un percorso che potrebbe essere simile a quello di Nadal, ovvero saltare interamente la stagione sull’erba, non partecipare a Wimbledon e fare direttamente rotta sui Giochi a cinque cerchi.

Un cambio repentino di superficie potrebbe non essere il meglio in questo momento della carriera per Djokovic, soprattutto per l’infortunio appena subito e per la lista di priorità che si è posto. Di conseguenza questa potrebbe essere la programmazione ideale per tirar fuori il meglio nella capitale francese a fine luglio.