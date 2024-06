Tennis, Parigi 2024: i qualificati dell’Italia. Sinner e Paolini guidano la spedizione

Si comincia a delineare in modo chiaro il quadro della squadra italiana di tennis che sarà impegnata in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024. Con il nuovo ranking ATP e WTA aggiornato a seguito del Roland Garros, l’International Tennis Federation ha comunicato ai vari Comitati Olimpici la lista dei qualificati per la rassegna a cinque cerchi.

Per l’Italia sarà della partita ovviamente del numero 1 del mondo Jannik Skinner, il n.30 Lorenzo Musetti, il n.34 Matteo Arnaldi e il n.41 Luciano Darderi. Andrea Vavassori parteciperà invece nel doppio essendo entrato per la prima volta nella top 10 di specialità. Da qui appare quasi scontata anche la presenza di Simone Bolelli, in quanto sarà lo stesso Vavassori a scegliere un compagno di squadra, purché sia tra le prime 300 posizioni del ranking.

In campo femminile spazio invece a Jasmine Paolini, da questa settimana numero 7 del mondo, oltre che ad Elisabetta Cocciaretto (n.43) e Lucia Bronzetti (n.68). Probabile anche la partecipazione di Sara Errani per il doppio con Paolini, anche se si aspettano ancora le ufficialità del caso.

Entro oggi, mercoledì 13 giugno, i Comitati Olimpici Nazionali sono chiamati a confermare le quote conquistate. Una volta esaminati gli spot ci sarà quindi un altro aggiornamento dell’ITF con una nuova lista di nomi.

TENNIS, I QUALIFICATI DELL’ITALIA PER LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024