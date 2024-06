Tennis: Aryna Sabalenka non sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024

Aryna Sabalenka non giocherà alle Olimpiadi di Parigi 2024. La tennista bielorussa, numero 3 del ranking mondiale WTA, ha comunicato la sua decisione in merito all’evento che si disputerà tra la fine di luglio e i primi giorni del mese di agosto.

La giocatrice, classe 1998, ha così spiegato la sua scelta: “Il calendario – come riporta la traduzione di OK Tennis – è troppo pieno. Devo poter pensare alla mia salute. Ci sono troppi cambi di superficie ravvicinati”.

La terra del Roland Garros, poi l’erba di Wimbledon, poi nuovamente il “rosso” parigino e, da agosto in poi, il cemento del continente americano verso gli US Open 2024.

Un calendario pieno di eventi, verso i quali la bielorussa, che compete senza bandiera, per via delle regole attuali rispetto a russi e bielorussi, si è così espressa: “Il calendario è tanto denso, devi per forza sacrificare qualcosa, ne va del proseguo della stagione”. Il riferimento è chiaro, verso le regole di partecipazione richieste dalla WTA in merito ai Masters 1000 ai WTA 500, agli Slam e alle Finals.