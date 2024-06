Taylor Fritz fa tris a Eastbourne, battuto Max Purcell nell’ultima finale ATP prima di Wimbledon

Non si chiude con il clamoroso lieto fine la favola di Max Purcell. L’australiano, partito dalle qualificazioni, deve lasciar strada a Taylor Fritz nella finale dell’ATP 250 di Eastbourne. 6-4 6-3 il punteggio finale a favore dell’americano, che trionfa qui per la terza volta (precedenti: 2019, 2022) e si riporta più vicino alla top ten, e in particolare è 12° prima di affrontare i prati dei Championships.

Dopo quattro game che non testimoniano brividi in quantità, è Purcell il primo a farsi sentire brillantemente in risposta. Il suo 0-30, ottimamente costruito, viene negato dal classico continuo di servizio e dritto da parte di Fritz, che comunque sul 30-30 si salva con uno scambio di grande qualità. La stessa situazione, all’incirca, si ripete sul 4-4, quando l’australiano risale sullo 0-30 e riesce poi ad andare anche ai vantaggi, ma senza trovare il break. Quello lo trova l’americano, che pure ha perso più punti alla battuta nel parziale. L’importante, però, è concretizzare, e lui lo fa molto bene per arrivare sul 6-4. In particolare, questo punteggio arriva con un doppio fallo dell’aussie, quasi un mantra della giornata in questo luogo oggi.

I problemi per Purcell proseguono, se non altro perché adesso Fritz riesce a spingere anche in risposta. Capitano tre palle break consecutive a inizio secondo set (1-0 per l’americano), tutte però salvate. Il cambiamento definitivo arriva sul 3-2 per il ventiseienne di San Diego, che sfrutta un passaggio a vuoto totale del suo coetaneo di Sydney per salire sul 4-2 con annesso servizio strappato a zero. Sul 5-3 accade qualcosa di davvero particolare: sebbene Fritz vada fino ai tre match point, Purcell riesce ad avere un grande scatto d’orgoglio e a trovare soluzioni inattese in risposta per annullarglieli tutti. Ne arriva un quarto, l’americano mette il dritto in zona riga. Fa per esultare, il giudice di linea dice out, c’è la chiamata del challenge che conferma la bontà delle sensazioni di Fritz. Che, a questo punto, è campione.

C’è un parallelo curioso tra Fritz e Daria Kasatkina, la campionessa del WTA 500 sullo stesso campo: per entrambi la nuova posizione in classifica mondiale è la dodicesima. Al di là di questo, da rimarcare il fatto che, con un 31/35 di punti vinti con la prima di servizio, c’è davvero poco da fare per chiunque (specie se l’alternativa, la seconda, vale 12/18).