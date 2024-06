Tabellone WTA Eastbourne 2024: Jasmine Paolini torna in campo, ma le insidie sono tante

In molti attendevano questo momento: il ritorno in campo di Jasmine Paolini. La toscana, dopo la finale al Roland Garros, aveva deciso di saltare il WTA 500 di Berlino per approdare direttamente a quello di Eastbourne, appuntamento storico del circuito. Lo fa sapendo già che sarà testa di serie tra le prime 8 a Wimbledon, il che le può evitare un gran numero di quelle seccature che, nei turni iniziali, avevano assunto due volte il nome di Petra Kvitova.

Questa volta per la numero 7 del mondo arriva il bye al primo turno, ma al secondo il potenziale pericolo è dietro l’angolo e si chiama Elise Mertens. La belga, pur mai a segno sull’erba, vanta due ottavi a Wimbledon ed è avanti 4-1 con Paolini nei precedenti (l’ultimo è il 6-3 6-0 della finale di Monastir meno di un anno fa). Chiaramente oggi la musica è cambiata, ma la zona di tabellone di Jasmine è piena di pericoli: dall’imprevedibile lettone Jelena Ostapenko a Katie Boulter che sta facendo incuriosire i padroni di casa.

A comandare il tabellone, in teoria, è Elena Rybakina, ma la kazaka è uscita da Berlino con affaticamenti che ne hanno provocato il ritiro nei quarti di finale, ed è per questo che non c’è ancora una reale certezza di poterla vedere al meglio.

Semmai, un motivo d’interesse rimarchevole è il ritorno di Karolina Muchova. La ceca, che aveva piazzato un grandissimo 2023 soprattutto dalla finale del Roland Garros in poi, non aveva più giocato dalle semifinali degli US Open a causa di un continuo di guai al polso con annessa operazione. Userà il ranking protetto a Eastbourne, Wimbledon e Olimpiadi.

TABELLONE WTA 500 EASTBOURNE 2024

Rybakina (KAZ) [1]-Bye

Dart (GBR) [WC]-Bouzkova (CZE)

Qualificata-Qualificata

Fernandez (CAN)-Krejcikova (CZE) [7]

Keys (USA) [4]-Bye

Cirstea (ROU)-Qualificata

Muchova (CZE) [PR]-Qualificata

Tomljanovic (AUS)-Pavlyuchenkova [8]

Ostapenko (LAT) [5]-Qualificata

Boulter (GBR)-Qualificata

Miyazaki (GBR) [WC]-Mertens (BEL)

Bye-Paolini (ITA) [3]

Kasatkina [6]-Xinyu Wang (CHN)

Yuan (CHN)-Potapova

Stephens (USA)-Raducanu (GBR) [WC]

Bye-Pegula (USA) [2]