Tabellone ATP Eastbourne 2024: presenze di Sonego e Cobolli, Fritz e Paul nell’ultima prima di Wimbledon

Sorteggiato pochi minuti fa il tabellone principale dell’ATP 250 di Eastbourne, uno dei due ultimi capitoli (con buonissima tradizione) prima di Wimbledon per il circuito maschile. Nel 2011 qui vinse Andreas Seppi, che non si fece impietosire da sceneggiate varie di Janko Tipsarevic, con il serbo che si ritirò a pochi punti dalla sconfitta nella finale ormai vicina alle ombre della notte.

Di italiani in questa occasione ce ne sono due, di cui uno, Lorenzo Sonego, è andato molto vicino a concedere il bis azzurro nel 2021. Per il torinese sfida allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Tra i due un precedente decisamente lontano, relativo al Challenger di Genova 2019, in cui la finale fu vinta dall’italiano per 6-2 4-6 7-6(6).

Più in basso, invece, per Flavio Cobolli, che vuole finalmente riuscire a dimostrare di esserci sull’erba anche con i risultati (perché l’adattamento già c’è), c’è di nuovo la sfida ad Arthur Rinderknech. Il francese lo ha sconfitto nell’unico confronto diretto, giocato a Roma nel 2023, quando ancora non c’era stata l’esplosione del giocatore capitolino (finì 6-4 6-3 per il nativo di Gassin, vicino a Saint Tropez).

In terra britannica molta è la curiosità per scoprire se ci sarà la tenuta di Billy Harris, la wild card che ha stupito il Queen’s arrivando ai quarti di finale, ma anche una buona versione di Cameron Norrie. A comandare il tabellone, in quota USA, è Taylor Fritz, ma è Tommy Paul, che con lui condivide la bandiera, che pare accreditato di più chance.

TABELLONE ATP 250 EASTBOURNE 2024

Fritz (USA) [1]-Bye

Qualificato-Seyboth Wild (BRA)

Norrie (GBR)-Ruusuvuori (FIN)

Qualificato-Etcheverry (ARG) [7]

Bublik (KAZ) [3]-Bye

Koepfer (GER)-Marozsan (HUN)

Broady (GBR) [WC]-Qualificato

Giron (USA)-F. Cerundolo (ARG) [5]

Davidovich Fokina (ESP) [8]-Sonego (ITA)

Qualificato-Djere (SRB)

Kecmanovic (SRB)-Zhang (CHN)

Bye-Baez (ARG) [4]

Navone (ARG) [6]-Nishikori (JPN) [PR]

Rinderknech (FRA)-Cobolli (ITA)

B. Harris (GBR) [WC]-Fearnley (GBR) [WC]

Bye-Paul (USA) [2]