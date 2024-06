Tabellone Europei calcio 2024: calendario, date, orari, accoppiamenti dagli ottavi alla finale

Definito il quadro delle squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta degli Europei 2024 di calcio. In Germania la corsa alla Coppa continentale riprenderà a partire dagli ottavi di finale, nella finestra temporale che va da sabato 29 giugno a martedì 2 luglio.

Si giocherà allo Stadio Olimpico di Berlino, al Westfalenstadion di Dortmund, alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, al RheinEnergieStadion di Colonia, alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e alla Red Bull Arena di Lipsia.

L’Italia di Luciano Spalletti si giocherà le proprie chance di approdare ai quarti di finale, affrontando la Svizzera a Berlino e sperando di vendicare quanto accaduto nel recente passato, a livello di qualificazioni mondiali. Quarti che saranno di scena venerdì 5 a mercoledì 10 luglio. Una corsa irta di ostacoli che porterà alla sublimazione del percorso domenica 14 luglio, sempre nell’impianto della capitale tedesca.

Selezione di casa che vorrà in fondo per festeggiare davanti al proprio pubblico il successo, ma le pretendenti non mancano nella parte di tabellone della selezione teutonica. La Spagna, il Portogallo e la Francia sono tutte nello spicchio del draw citato e, di conseguenza, per la Germania non sarà semplice. Di seguito il tabellone degli Europei di calcio dagli ottavi di finale alla finale:

TABELLONE EUROPEI CALCIO 2024

OTTAVI DI FINALE

Sabato 29 giugno

18.00 Italia vs Svizzera allo Stadio Olimpico di Berlino (1)

21.00 Germania vs Danimarca al Westfalenstadion di Dortmund (2)

Domenica 30 giugno

18.00 Inghilterra vs Slovacchia alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen (3)

21.00 Spagna vs Georgia al RheinEnergieStadion di Colonia (4)

Lunedì 1° luglio

18.00 Francia vs Belgio alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf (5)

21.00 Portogallo vs Slovenia al Waldstadion di Francoforte (6)

Martedì 2 luglio

18.00 Romania vs Paesi Bassi all’Allianz Arena di Monaco di Baviera (7)

21.00 Austria vs Turchia alla Red Bull Arena di Lipsia (8)

QUARTI DI FINALE

Venerdì 5 luglio

18.00 Vincente 5 vs Vincente 6 alla MHPArena di Stoccarda (A)

21.00 Vincente 2 vs Vincente 4 al Volksparkstadion di Amburgo (B)

Sabato 6 luglio

18.00 Vincente 7 vs Vincente 8 alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf (C)

21.00 Vincente 1 vs Vincente 3 allo Stadio Olimpico di Berlino (D)

SEMIFINALI

Martedì 9 luglio

21.00 Vincente A vs Vincente B all’Allianz Arena di Monaco di Baviera (*)

Mercoledì 10 luglio

21.00 Vincente C vs Vincente D al Westfalenstadion di Dortmund (**)

FINALE

Domenica 14 luglio

21.00 Vincente (*) vs Vincente (**) allo Stadio Olimpico di Berlino