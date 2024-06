Tabellone ATP Queen’s 2024: esordi complicati per Musetti e Arnaldi

Si tratta di uno dei tornei dalla storia più antica nel tennis, e due volte l’ha vinto Matteo Berrettini nel 2021 e 2022. Il romano al Queen’s ci sarebbe stato in questa edizione, ma non si presenterà perché, per le vicende di Stoccarda, la sua presenza è stata “dirottata” in quel di Halle.

Saranno dunque due gli italiani che andranno in uno dei club storici di Londra, con alcune tra le viste più iconiche dell’intero circuito ATP. In particolare, per Matteo Arnaldi c’è la non semplice sfida al francese Ugo Humbert, ma soprattutto un lato davvero difficile in cui ci sono Dimitrov, Mannarino (contro), Korda e Tiafoe. Tutti giocatori che, sull’erba, il fatto loro lo sanno eccome.

Anche peggio è andata a Lorenzo Musetti, comunque proveniente da un’ottima semifinale a Stoccarda. Per lui, infatti, c’è l’australiano Alex de Minaur, che è spesso protagonista di rendimenti quantomeno altalenanti sui prati. Anche in questo caso zona piena di insidie, a partire dal britannico Daniel Evans.

Torna in campo anche Carlos Alcaraz: lo spagnolo difende sia il titolo del Queen’s che quello di Wimbledon: 1500 punti pieni, che di fatto ne mettono pericolosamente in bilico lo status di numero 2 del ranking. E il cammino non è nemmeno facile, visto un potenziale secondo turno col britannico Jack Draper, che non è proprio uno di quelli più consigliabili.

TABELLONE ATP 500 QUEEN’S (LONDRA) 2024

Alcaraz (ESP) [1]-F. Cerundolo (ARG)

Navone (ARG)-Draper (GBR)

Tabilo (CHI)-Davidovich Fokina (ESP)

Baez (ARG)-Paul (USA) [5]

Dimitrov (BUL) [3]-Mannarino (FRA)

Korda (USA)-Khachanov

Qualificato-Tiafoe (USA)

Arnaldi (ITA)-Humbert (FRA) [8]

Rune (NED) [7]-Thompson (AUS)

Murray (GBR) [WC]-Qualificato

Raonic (CAN) [PR]-Norrie (GBR)

Qualificato-Fritz (USA) [4]

Shelton (USA) [6]-Qualificato

Etcheverry (ARG)-B. Harris (GBR) [WC]

Evans (GBR) [WC]-Nakashima (USA) [SE]

Musetti (ITA)-de Minaur (AUS) [2]