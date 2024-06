Superbike, Razgatlioglu vince anche la Superpole Race di Misano davanti a Bulega. Cade Bautista

Toprak Razgatlioglu continua a dettare leggere nel weekend di Misano e, dopo il netto successo di ieri in gara-1, si impone anche nella Superpole Race del Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2024, valido come quarto round stagionale del Mondiale Superbike. Il fenomeno turco della BMW ha confermato la sua superiorità anche nella manche breve con un passo davvero impressionante e senza un consumo eccessivo delle gomme.

Il campione iridato del 2021 può mettere nel mirino a questo punto la tripletta in vista di gara-2, in cui scatterà dalla pole position proprio grazie al risultato della Superpole Race mattutina. Ottima prestazione e secondo posto a 1″651 dalla vetta per il padrone di casa emiliano Nicolò Bulega, che ha provato il colpaccio con la sua Ducati ufficiale subendo però il sorpasso decisivo di Razgatlioglu dopo tre giri alla Quercia.

Terza posizione incoraggiante, anche se a quasi 5″ dal leader, per la Kawasaki del britannico Alex Lowes davanti al terzetto azzurro composto nell’ordine da Andrea Locatelli (4° su Yamaha), Andrea Iannone (5° su Ducati) e un redivivo Axel Bassani (6° su Kawasaki). In zona punti anche Danilo Petrucci 9°, mentre restano fuori dalla top10 Michael Ruben Rinaldi 11° e Michele Pirro 16°.

In chiave iridata pesa molto lo zero dello spagnolo Alvaro Bautista (Ducati), caduto mentre occupava la quarta piazza e costretto dunque a partire dall’undicesima posizione in gara-2.Grazie alla vittoria nella Superpole Race di Misano, Razgatlioglu allunga in testa al Mondiale con un vantaggio di 15 punti su Bautista, 16 su Bulega, 43 su Alex Lowes, 71 su Locatelli e 76 su Iannone.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP MISANO SUPERBIKE 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’32.687 273 276

2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1.651 +1.651 1’32.733 273 278

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 4.779 +3.128 1’33.091 270 273

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 8.061 +3.282 1’33.540 269 271

5 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 10.913 +2.852 1’33.274 270 277

6 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 12.013 +1.100 1’33.405 270 276

7 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 12.436 +0.423 1’33.735 271 273

8 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 14.981 +2.545 1’33.946 269 274

9 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 15.255 +0.274 1’33.868 274 279

10 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 16.071 +0.816 1’33.846 269 276

11 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 17.038 +0.967 1’33.978 273 278

12 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 19.858 +2.820 1’33.951 265 278

13 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 20.227 +0.369 1’34.621 272 278

14 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 20.317 +0.090 1’34.512 273 277

15 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 23.507 +3.190 1’34.828 269 277

16 51 PIRRO Michele Ducati Panigale V4R 24.417 +0.910 1’34.835 269 276

17 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 26.037 +1.620 1’33.005 276 281

18 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 26.969 +0.932 1’34.989 271 276

19 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 27.588 +0.619 1’35.199 268 270

20 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 27.798 +0.210 1’35.188 267 269

21 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 34.941 +7.143 1’35.538 258 271

RT 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’34.079 254 276

RT 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’54.588 268 278

RT 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 277 277