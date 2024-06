Superbike, Razgatlioglu domina gara-2 e completa la tripletta a Misano. Bulega 2°, quattro italiani nei primi 7

1° Toprak Razgatlioglu, 2° Nicolò Bulega, 3° Alvaro Bautista. Sono questi i valori emersi per tutto il weekend a Misano, con l’unica eccezione di una caduta in Superpole Race che ha relegato Bautista nelle retrovie. Di fatto il podio di gara-2 è lo stesso della prima manche, con un dominio impressionante da parte del fenomeno turco della BMW davanti alle Ducati ufficiali.

Razgatlioglu completa dunque la tripletta nel Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2024, quarto round stagionale del Mondiale Superbike, arrivando a quota 45 successi in carriera (6 quest’anno) e confermando definitivamente la sua candidatura per il titolo iridato. Distacchi abissali e poca azione in pista tra i primi, con l’emiliano Nicolò Bulega che ha raccolto un altro secondo posto precedendo sempre il titolato compagno di squadra Alvaro Bautista (in rimonta dall’11ma piazza in griglia).

Alle spalle della Kawasaki del britannico Alex Lowes, buon quarto, troviamo un terzetto azzurro composto nell’ordine da Andrea Locatelli 5° su Yamaha, Danilo Petrucci (in condizioni fisiche precarie) 6° su Ducati e Axel Bassani 7° su Kawasaki. Gara difficile per Andrea Iannone, unico altro italiano a punti in 11ma posizione. Solo 16° Michael Ruben Rinaldi, out la wild card Ducati Michele Pirro.

Nella classifica generale del campionato Razgatlioglu vola a +21 su Bulega (che guadagna quindi una posizione), +24 su Bautista, +55 su Alex Lowes, +85 Locatelli e +96 su Iannone.

CLASSIFICA GARA-2 GP MISANO SUPERBIKE 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’37.849 1’33.307 270 273

2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 2.980 +2.980 1’35.778 1’33.493 269 273

3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 6.920 +3.940 1’34.759 1’34.338 273 277

4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 9.951 +3.031 1’35.917 1’33.910 265 269

5 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 11.974 +2.023 1’35.356 1’34.346 266 269

6 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 15.900 +3.926 1’35.414 1’34.625 270 273

7 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 16.055 +0.155 1’35.193 1’34.455 271 272

8 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 19.125 +3.070 1’35.869 1’34.807 265 271

9 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 22.535 +3.410 1’36.635 1’34.854 265 273

10 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 27.237 +4.702 1’35.772 1’34.938 264 269

11 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 27.292 +0.055 1’35.424 1’34.989 271 273

12 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 29.948 +2.656 1’35.644 1’35.193 269 276

13 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 31.044 +1.096 1’35.885 1’34.936 266 270

14 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 38.090 +7.046 1’41.333 1’35.469 262 273

15 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 43.840 +5.750 1’36.551 1’35.675 262 265

16 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 43.852 +0.012 1’35.763 1’34.723 273 273

17 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 44.363 +0.511 1’36.746 1’35.853 260 267

18 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 45.078 +0.715 1’35.250 1’34.954 272 276

19 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 48.580 +3.502 1’37.371 1’35.798 267 271

OUT 51 PIRRO Michele Ducati Panigale V4R 1’35.310 271 272

OUT 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’35.239 270 272

OUT 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’35.374 272 274

OUT 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’34.474 267 273

OUT 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 267 267