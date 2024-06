Superbike, Nicolò Bulega svetta nella FP2 del round di Misano. Bautista, Gardner e Iannone inseguono

Ci pensa Nicolò Bulega a piazzare il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quarto appuntamento del Mondiale di superbike 2024. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, il pilota del team Ducati ha fatto segnare il tempo di 1:33.511 rifilando distacchi importanti a tutti i rivali.

Al secondo posto, infatti, troviamo il campione del mondo Alvaro Bautista (Ducati) a 402 millesimi, mentre è terzo l’australiano Remy Gardner (Yamaha) a 410. Quarta posizione per Andrea Iannone (Ducati) a 449 millesimi, mentre è quinto Toprak Razgatlioglu (BMW) a 710, davanti allo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 711.

Settima posizione per il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 776 millesimi, davanti al fratello Sam Lowes (Ducati) distante 871 millesimi dalla vetta. Nono crono per l’elvetico Dominique Aegerter (Yamaha) a 873 millesimi, mentre completa la top10 il nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 906. Undicesimo tempo per Andrea Locatelli (Yamaha) a 927 millesimi da Bulega, quindi 12° Danilo Petrucci (Ducati) a 965. Si ferma in 16a posizione Axel Bassani (Kawasaki) a 1.245, quindi 18° Michele Pirro (Ducati) a 1.292.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP EMILIA-ROMAGNA 2024 SBK

1 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’33.511 20

2 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’33.913 +0.402 22 +0.167 +0.134 +0.414 1’34.026 275 276 1’33.913

3 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’33.921 +0.410 18 +0.004 +0.174 +0.530 DEL 266 267 1’33.921

4 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’33.960 +0.449 17 +0.175 +0.239 +1.146 1’36.653 269 272 1’33.960

5 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’34.221 +0.710 6 PIT IN 271 273 1’34.221

6 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’34.222 +0.711 19 +0.171 +0.376 +0.874 1’34.815 267 269 1’34.222

7 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’34.287 +0.776 24 +0.308 +0.365 +0.855 1’34.578 270 270 1’34.287

8 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’34.382 +0.871 20 +0.337 +0.538 +1.166 1’35.004 270 270 1’34.382

9 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’34.384 +0.873 22 +0.160 +0.339 +0.595 1’34.426 269 269 1’34.384

10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’34.417 +0.906 22 +0.297 +1.179 +3.549 1’38.242 263 270 1’34.417

11 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’34.438 +0.927 16 +0.048 +0.259 +0.580 1’34.444 268 271 1’34.438

12 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’34.476 +0.965 11 +0.545 +0.859 +1.835 1’35.799 271 271 1’34.476

13 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’34.544 +1.033 19 +0.109 +0.417 +0.862 1’34.660 265 267 1’34.544

14 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’34.592 +1.081 22 +0.334 +0.571 +1.223 1’35.090 267 270 1’34.592

15 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’34.754 +1.243 19 +0.262 +9.591 +22.180 DEL 82 271 1’34.754

16 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’34.756 +1.245 22 +0.540 +0.931 +2.450 1’36.798 265 269 1’34.756

17 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’34.794 +1.283 21 +0.223 +0.345 +1.182 1’34.995 267 270 1’34.794

18 51 PIRRO Michele Ducati Panigale V4R 1’34.803 +1.292 17 +0.430 +0.873 +1.937 1’36.182 269 271 1’34.803

19 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’34.832 +1.321 14 PIT IN 260 269 1’34.832

20 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’35.105 +1.594 15 DEL DEL DEL DEL 268 268 1’35.105

21 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’35.137 +1.626 16 +0.515 +0.721 +1.428 1’35.388 271 271 1’35.137

22 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’35.755 +2.244 19 PIT IN 199 264 1’35.755

23 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’36.666 +3.155 17 +1.007 +2.007 +3.727 1’37.907 262 263 1’36.666

24 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1’37.933 +4.422 15 +0.866 +1.802 +3.449 1’37.933 258 262 1’37.933