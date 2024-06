Stasera Tamberi in finale agli Europei: orario preciso, avversari, tv

Stasera Gianmarco Tamberi disputerà la finale del salto in alto agli Europei 2024 di atletica leggera. L’appuntamento è per le ore 20.35, quando il Campione Olimpico e Campione del Mondo verrà accolto dal pubblico dello Stadio Olimpico di Roma e inizierà la difesa del titolo continentale conquistato due anni fa a Monaco. Il fuoriclasse marchigiano andrà a caccia del terzo sigillo continentale della carriera dopo quelli del 2016 e del 2022

Il ribattezzato Gimbo ha superato con disinvoltura 2.21 metri in qualifica con un solo salto, quella di stasera sarà sostanzialmente la sua prima vera gara stagionale e l’obiettivo è senza dubbio la medaglia d’ora. I favori del pronostico sono tutti per l’azzurro, ma attenzione ad alcuni avversari potenzialmente rognosi.

In gara ci saranno il tedesco Mateusz Przybylko, l’olandese Douwe Amels, l’ucraino Oleh Doroshchuk, il ceco Jan Stefela, il belga Thomas Carmoy, il ceco Jan Stefela, l’ucraino Vladyslav Lavskyy, il polacco Norbert Kobielski: nessuno è davvero al livello del ribattezzato Gimbo, ma è meglio non sottovalutarti, oltre agli altri italiani Stefano Sottile e Manuel Lando.

Di seguito a che ora gareggia Gianmarco Tamberi stasera, il programma completo, il palinsesto tv e streaming, il quadro dettagliato degli avversari. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 21.00 e a seguire su Rai 2; in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204, tematico con soltanto il salto in alto); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA TAMBERI IN FINALE STASERA

Martedì 12 giugno

Ore 20.35 Finale salto in alto maschile – Diretta tv su RaiSportHD fino alle 21.00 e poi su Rai 2; Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

COME VEDERE GIANMARCO TAMBERI STASERA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 21.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati; su Sky Sport Arena (canale 204) sarà disponibile esclusivamente la gara di salto in alto, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

AVVERSARI GIANMARCO TAMBERI AGLI EUROPEI: ORDINE DI GARA

1. Stefano Sottile (Italia, 2.33 di personale e 2.23 di stagionale)

2. Yonathan Kapitolnik (Israele, 2.30 e 2.24)

3. Mateusz Przybylko (Germania, 2.35 e 2.23)

4. Douwe Amels (Paesi Bassi, 2.31 e 2.23)

5. Alperen Acet (Turchia, 2.30 e 2.25)

6. Gianmarco Tamberi (Italia, 2.39 e 2.21)

7. Norbert Kobielski (Polonia, 2.33 e 2.26)

8. Oleh Doroshchuk (Ucraina, 2.30 e 2.30)

9. Manuel Lando (Italia, 2.25 e 2.24)

10. Tihomir Ivanov (Bulgaria, 2.31 e 2.26)

11. Jan Stefela (Repubblica Ceca, 2.30 e 2.30)

12. Thomas Carmoy (Belgio, 2.29 e 2.25)

13. Vladyslav Lavskyy (Ucraina, 2.29 e 2.29)