Sport in tv oggi (mercoledì 5 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 5 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Al Roland Garros vanno in scena i quarti di finale: Jasmine Paolini sfiderà Elena Rybakina in singolare e poi, in coppia con Sara Errani, incrocerà Navarro e Shnaider in doppio, mentre Simone Bolelli e Andrea Vavassori incroceranno Ram e Salisbury nel doppio maschile.

Gli amanti del ciclismo potranno divertirsi con Giro del Delfinato e ZLM Tour, da non perdere la Pro Recco nella semifinale della Champions League di pallanuoto contro l’Olympiakos. L’Italia affronterà il Portogallo nella finale degli Europei Under 17 di calcio, da seguire anche la Nations League di volley, gli Europei di tiro a segno e tanto altro ancora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 5 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 5 giugno

02.00 VOLLEY (Nations League) – Canada-Cuba (diretta streaming su VBTV)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Open (diretta streamin su BWF Tv)

08.30 VOLLEY (Nations League) – Slovenia-Turchia (diretta streaming su VBTV)

10.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 25 metri maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

11.00 TENNIS – Roland Garros, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 1-2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN). Bolelli/Vavassori-Ram/Salisbury (ore 11.00), Paolini-Rybakina (secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 14.15), Errani/Paolini-Navarro/Shnaider (terzo match dalle ore 11.00)

11.45 TIRO A SEGNO (Europei) – Pistola 25 metri femminile juniores, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

12.20 VOLLEY (Nations League) – Germania-Giappone (diretta streaming su VBTV)

13.40 CICLISMO – Giro del Delfinato, quarta tappa: Saint Germain Laval-Neulise, cronometro individuale (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.10; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.35; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.10; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.35)

15.45 TIRO A SEGNO (Europei) – Pistola 25 metri maschile juniores, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

17.00 SCHERMA (Campionati Italiani Assoluti) – Fioretto maschile/femminile individuale, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.10 CICLISMO – ZLM Tour, prima tappa: Westkapelle-Westkapelle, cronometro individuale (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 18.30)

19.00 PALLANUOTO (Champions League, semifinale) – Pro Recco-Olympiakos (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale della LEN)

19.30 CALCIO (Europei Under 17, finale) – Italia-Portogallo (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

19.35 BASEBALL (MLB) – Boston Red Sox-Atlanta Braves (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 PALLANUOTO (Champions League, semifinale) – Ferencvarosi-Novi Belgrado (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale della LEN)

21.00 CALCIO (Serie C, andata finale playoff) – Vicenza-Carrarese (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (amichevole) – Francia-Lussemburgo (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 CALCIO (amichevole) – Spagna-Andorra (diretta streaming su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.30 VOLLEY (Nations League) – Serbia-Olanda (diretta streaming su VBTV, DAZN)