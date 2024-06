Sport in tv oggi (mercoledì 26 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, mercoledì 26 giugno, ci aspetta un’altra giornata di sport tutta da vivere con diversi eventi in programma a partire dal mattino fino a notte fonda. In primo piano le ultime partite della fase a gironi degli Europei di calcio in Germania, che porteranno alla composizione definitiva del tabellone a eliminazione diretta dagli ottavi di finale in poi.

Tutto in bilico nel gruppo E con Slovacchia, Romania, Ucraina e Belgio appaiate a quota 3 punti, mentre nel gruppo F il Portogallo è già certo del primo posto e sfida la Georgia. Da monitorare inoltre lo scontro diretto per la qualificazione tra Turchia e Repubblica Ceca. Spazio anche per il tennis su erba, con il ritorno in gara di Jasmine Paolini dopo la doppia finale del Roland Garros e altri 6 uomini italiani impegnati tra le qualificazioni di Wimbledon ed i tornei ATP di Eastbourne e Maiorca.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi mercoledì 26 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 26 giugno

3.00 Calcio, Copa America: Cile-Argentina – Diretta tv su Sportitalia, live streaming su sportitalia.com e Mola TV

12.00 Tennis, Wimbledon: secondo turno qualificazioni (1° match sul Court 10 Mattia Bellucci-Bernabé Zapata Miralles, 1° match sul Court 12 Matteo Gigante-Alejandro Moro Cañas, 2° match sul Court 18 Stefano Napolitano-Roman Andres Burruchaga) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 18.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e NOW

12.00 Tennis, ATP Eastbourne: ottavi di finale (2° match sul Court 5 Lorenzo Sonego-Max Purcell, a seguire Flavio Cobolli-Giles Hussey) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 18.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Tennis, WTA Eastbourne: ottavi di finale (4° match sul Court 1, non prima delle ore 17.00, Jasmine Paolini-Elise Mertens) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 18.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e NOW

12.00 Tennis, ATP Maiorca: ottavi di finale (1° match sul centrale dalle 13.00 Fabio Fognini-Jakub Mensik) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 18.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Tennis, WTA Bad Homburg: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 18.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e NOW

18.00 Calcio, Europei: Slovacchia-Romania – Diretta tv su Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e NOW

18.00 Calcio, Europei: Ucraina-Belgio – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Europei: Georgia-Portogallo – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Europei: Repubblica Ceca-Turchia – Diretta tv su Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e NOW

24.00 Calcio, Copa America: Ecuador-Giamaica – Diretta tv su Sportitalia, live streaming su sportitalia.com e Mola TV

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Mercoledì 26 giugno

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Diletta Colombo di Automoto.it. Conduce: Beatrice Frangione.

20:00 Ginnasticomania con con Rebeca Andrade, Flavia Saraiva e Jade Barbosa. Conduce: Chiara Sani.

20:20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti – 23a puntata 2024: “alimentazione in ferie”

21:00 BikeToday: Manca ormai poco alla storica “Grande Partenza” del Tour dall’Italia! Conduce: Gian Luca Giardini.