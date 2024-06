Sport in tv oggi (giovedì 27 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, giovedì 27 giugno, ci avviciniamo all’ultimo weekend del mese con una giornata abbastanza soft che presenta comunque degli appuntamenti interessanti anche per i colori azzurri. Italia protagonista per esempio nel tennis, con Mattia Bellucci impegnato contro David Goffin nell’ultimo turno delle qualificazioni per Wimbledon e altri due nostri portacolori in campo a Eastbourne.

Flavio Cobolli sfida Billy Harris per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini se la vedrà con Katie Boulter ai quarti dopo aver usufruito al debutto del ritiro per infortunio di Elise Mertens. In evidenza la pallavolo con i primi due quarti della Nations League maschile, oltre al golf con il primo giro del Rocket Mortgage Classic e soprattutto dell’Open d’Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi giovedì 27 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 27 giugno

3.00 Calcio, Copa America: Venezuela-Messico – Diretta tv su Sportitalia, live streaming su sportitalia.com e Mola TV

11.30 Tennis, ATP Maiorca: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Tennis, Wimbledon: terzo turno qualificazioni (1° match sul Show Court 1 Mattia Bellucci-David Goffin) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e NOW

12.00 Tennis, ATP Eastbourne: quarti di finale (1° match sul centrale Flavio Cobolli-Billy Harris) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Tennis, WTA Eastbourne: quarti di finale (2° match sul centrale, non prima delle ore 13.30, Jasmine Paolini-Katie Boulter) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e NOW

12.00 Tennis, WTA Bad Homburg: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e NOW

12.45 Golf, PGA Tour: Rocket Mortgage Classic, primo giro – Diretta tv su Eurosport 2 (dalle 21.00), live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go (dalle 21.00), NOW (dalle 21.00) e DAZN (dalle 21.00)

13.00 Golf, DP World Tour: Open d’Italia, primo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf, live streaming su Sky Go e NOW

13.00 Arrampicata, Coppa del Mondo: semifinali boulder donne a Innsbruck – Diretta streaming su Eurosport.it e discovery+

17.00 Volley, Nations League: Giappone-Canada (quarti di finale) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

19.00 Rally, WRC: Rally Polonia, prova speciale 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, live streaming Sky Go, NOW e DAZN

20.00 Arrampicata, Coppa del Mondo: finale boulder donne a Innsbruck – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

20.00 Volley, Nations League: Polonia-Brasile (quarti di finale) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

24.00 Calcio, Copa America: Panama-USA – Diretta tv su Sportitalia, live streaming su sportitalia.com e Mola TV

