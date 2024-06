Sorteggio Olimpiadi volley femminile: data e orario. Le possibili avversarie dell’Italia: evitato il Brasile

Il sorteggio dei gironi dei gironi del volley femminile di Parigi 2024 vedrà protagoniste le 12 formazioni che si sono qualificate: le squadre saranno divise in 3 gruppi da 4 selezioni. La Francia, Paese ospitante, sarà nel Girone A, il Brasile, in vetta al ranking FIVB, sarà nel Girone B, e l’Italia, seconda nella classifica mondiale, sarà nel Girone C.

Secondo il ranking FIVB rilasciato oggi, lunedì 17 giugno, in seconda fascia ci saranno Turchia, Polonia e Stati Uniti, in terza Cina, Giappone e Paesi Bassi, ed in quarta Serbia, Repubblica Dominicana e Kenya. L’Italia, dunque, eviterà Francia e Brasile, e pescherà un’avversaria da ognuna delle restanti tre urne.

Prima fascia

Francia – Girone A

Brasile – Girone B

Italia – Girone C

Seconda fascia

Turchia

Polonia

Stati Uniti

Terza fascia

Cina

Giappone

Paesi Bassi

Quarta fascia

Serbia

Repubblica Dominicana

Kenya

Il sorteggio si terrà mercoledì 19 giugno alle ore 13.00 italiane a Bangkok, in Thailandia. La diretta tv del sorteggio dei gironi del volley femminile di Parigi 2024 non sarà disponibile, mentre la diretta streaming sarà fruibile sul canale YouTube di Volleyball World.

CALENDARIO SORTEGGIO OLIMPIADI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 19 giugno (Bangkok, Thailandia)

Ore 13.00 italiane Sorteggio gironi volley femminile Parigi 2024

PROGRAMMA SORTEGGIO OLIMPIADI VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale YouTube di Volleyball World.