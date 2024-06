Quando gioca Sinner a Halle? Le ipotesi di data e chi affronterà: dove vederlo in tv

Ad Halle, in Germania, per il Terra Wortmann Open 2024 di tennis, sull’erba outdoor tedesca, scenderà in campo per la prima volta da numero 1 del mondo Jannik Sinner: nel primo turno l’azzurro affronterà il neerlandese Tallon Griekspoor.

Il match si giocherà domani, martedì 18, o mercoledì 19: il torneo di Halle, infatti, prevede che un match del primo turno si giochi di mercoledì, assieme ai primi quattro ottavi di finale. Si tratterà del quinto confronto tra i due: Sinner ha vinto tutti i quattro precedenti, giocati però sempre sul veloce (in tre casi indoor).

La diretta tv della partita tra Sinner e Griekspoor sarà affidata a Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP HALLE 2024

Martedì 18 o mercoledì 19 giugno

Campo ed orario da definire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Tallon Griekspoor (Paesi Bassi) – Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP HALLE 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.