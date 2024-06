Softball: Saronno vince la Coppa Italia, battute prima Caronno e poi Bollate

Si è conclusa la Coppa Italia di softball, giocata in formato Final Four e tutta all’interno di questo sabato tra le quattro squadre che hanno raggiunto le semifinali nella Serie A1 del 2023. Si tratta, in particolare, di MKF Bollate, Inox Team Saronno, Italposa Forlì e Rheavendors Caronno.

Estremamente nette le due semifinali. Nella prima, travolgente Bollate sulle padrone di casa di Forlì, con un 10-0 determinato, fra l’altro, dalla manifesta attivatasi alla quarta ripresa. Comincia a colpire Slaba con il doppio a destra che manda a segno Bigatton per il punto iniziale nell’inning d’apertura, ma il vero dilagare l’MKF lo compie nella seconda ripresa. Qui entrano sei punti con cinque singoli (Eguchi da 2 RBI, poi Bigatton, Elisa Cecchetti, Slaba e Longhi). A quel punto è facile per Bollate gestire: singolo di Elisa Cecchetti nel terzo e, per finire, fuoricampo da due punti di Torre nel quarto.

Nella seconda semifinale, invece, Saronno chiude la pratica, di fatto, già nel primo inning contro le Rheavendors Caronno. E lo fa in maniera portentosa: dopo che Blesa Escriche è colpita a basi piene (il che equivale al punto per l’Inox Team), Brugnoli piazza il grande slam del 5-0. Un colpo che tramortisce l’attacco di Caronno e anche il morale. Modrego, nella terza ripresa, piazza un triplo che vale inizialmente un punto, poi un errore difensivo fa sì che lei stessa chiuda il giro del diamante. Due tripli, di Lozada e ancora Modrego, e un singolo di Blesa Escriche chiudono la contesa un inning dopo. E il punteggio è identico al primo confronto: 10-0.

La finale si apre subito nel segno di Saronno, che colpisce nella seconda ripresa, in cui prima Nicolini viene colpita, poi Blesa Escriche va a segno su lancio pazzo. Nel terzo inning Bollate prova a inserire Greta Cecchetti al lancio al posto di Peckova, ma cambia poco, perché ancora Blesa riesce a colpire un doppio che vale il 2-0, e e poco di seguito Brugnoli pesca il singolo del 3-0. Nel quarto un altro singolo di Rotondo e una base su ball a basi piene che porta Marrone a segno creano le premesse del 5-0, risultato che non cambia più. Inox Team Saronno, dunque, in trionfo e con tanta carica per il prosieguo del campionato.