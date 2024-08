Softball: Saronno, doppia vittoria e finale di Cup Winners Cup 2024 raggiunta mentre piove su Haarlem

Non c’è bisogno di aspettare Les Pharaons-Haarlem per dire che l’Inox Team Saronno giocherà la finale della Coppa delle Coppe, alias Cup Winners Cup nella sua accezione inglese, è in finale della competizione continentale. Un cammino, quello del club tricolore, di davvero alto livello e che ha il suo compimento oggi in grande stile.

Alla mattina, infatti, proprio contro le transalpine arriva un successo di chiarissime dimensioni, un 16-3 che ha anche il privilegio dell’attivazione della manifesta al quinto inning. C’è lotta solo nel primo. Inizialmente la difesa di Les Pharaons compie un’autentica opera di autosabotaggio: su lancio pazzo segna Dayton, lo fa Brugnoli via base su ball a basi piene e, tanto per cambiare, con la stessa situazione Armirotto viene colpita e arriva il 3-0.

Un walk ancora a basi piene di Patry e un altro di Romero, però, danno alle francesi il 3-2, con sostanziale restituzione dei “danni” da parte dell’Inox Team. Nella seconda ripresa, però, arrivano le marce alte: base su ball-punto per Rotondo (chiude il giro Alicart), poi singoli da 2 punti di Brugnoli e da uno di Armirotto per il 7-2. Nella quarta basta un singolo di Bartoli, nella quinta c’è un 8-1 che chiude ogni discorso.

Nel tardo pomeriggio, invece, è tempo di affrontare le olandesi Roef! (sì, con il punto esclamativo). Si risolve tutto già nell’inning d’apertura, perché c’è subito un bel singolo a sinistra di Alicart che offre il là a Dayton per l’1-0. Poi arriva Modrego, e scarica un fuoricampo dei suoi che vale tre punti, quei tre che lasciano il 4-0 come tale fino alla fine perché Kandra Lamb fa un lavoro perfetto al lancio con 11 strike out. Domani l’ultimo atto, di scena alle 12:30.