Baseball: la BBC e la BSC Grosseto fanno saltare il banco nel venerdì di Serie A

Colpo grosso della BSC Grosseto in occasione dell’anticipo valido per l’ottavo turno del Campionato di Serie A 2024 di baseball. La compagine toscana ha infatti sconfitto in occasione di gara-1 la capolista San Marino.

Il match, in grande equilibrio nei primi due inning, terminati con un nulla di fatto, subisce un’accelerata a partire dal terzo round, complice il punto messo a referto da San Marino con il singolo a destra di Ferrini Colmenarez, che manda a segno Di Raffaele.

La risposta della BSC arriva nella quinta ripresa, prima con un doppio al centro di Giordani, poi con un singolo di Luciani ed il relativo timbro di Giordani. Il momento positivo dei toscani prosegue anche nel quinto inning grazie al doppio di Maggi ed al sacrificio di Aloma Herrera. Sul parziale di 4-1 ci pensa dunque ancora Maggi a firmare il colpo del 5-1 con un singolo al centro che consente a Sellaroli di muovere ulteriormente il tabellino.

Risultato importante anche per la seconda squadra di Grosseto, la BBC che, tra le mura amiche, si è imposta sull’Unipol Sai Bologna per 2-0, prendendo il largo con un singolo di Barcelan Rodriguez Jorge Luis e con un sacrificio di Chelli.

Dopo una partita al cardiopalma invece Parmaclima ha vinto per 5-4 su Macerata in un incontro risolto al penultimo atto. A ribaltare le sorti della gara ci hanno pensato prima Flisi con un singolo sulla sinistra da un punto, poi Angioi con un singolo da due punti. La Serie A di baseball tornerà domani, sabato 22 giugno.

CLASSIFICA GIRONE A SERIE A BASEBALL