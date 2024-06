Sinner-Zhang oggi in tv, ATP Halle 2024: orario semifinale, programma, streaming

Un’altra semifinale per Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo ieri pomeriggio è riuscito ad avere la meglio sul Jan-Lennard Struff in tre set sui prati di Halle, arrivando per l’ennesima volta tra i migliori quattro di un torneo nel 2024: quando non si è ritirato (vedi Madrid) è stato il suo risultato minimo. Il suo avversario ora è il cinese Zhang Zhizhen.

Il giocatore asiatico sta toccando i punti più alti della propria carriera ed è in procinto di entrare tra i primi 40 al mondo. Battendo Christopher Eubanks, ha ottenuto la prima semifinale stagionale; tra lui e Sinner non ci sono precedenti.

Il match tra Jannik Sinner e Zhang Zhizhen sarà il secondo in programma alla OWL Arena di Halle, dopo la prima semifinale che metterà di fronte Hubert Hurkacz e Alexander Zverev. La diretta tv della partit asarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP HALLE 2024

Sabato 22 giugno – OWL Arena

Dalle ore 13.00

Hubert Hurkacz (Polonia, 5) – Alexander Zverev (Germania, 2) – Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 15.00

Jannik Sinner (Italia, 1) – Zhang Zhizhen (Cina) – Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP HALLE 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.