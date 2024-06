Sinner-Struff oggi in tv, ATP Halle 2024: programma, ordine di gioco, streaming

Oggi, venerdì 21 giugno, Jannik Sinner scenderà nuovamente in campo ad Halle (Germania) per disputare i quarti di finale dell’ATP500 sull’erba tedesca. Il n.1 del mondo affronterà il padrone di casa Jan-Lennard Struff che ieri ha eliminato uno dei grossi calibri dell’evento, il greco Stefanos Tsitsipas. Non sarà una sfida facile per l’altoatesino.

Sinner è stato costretto ieri nuovamente a disputare il terzo set contro il magiaro Fabian Marozsan. L’ungherese si è reso protagonista di un grande incontro, mettendo in difficoltà Jannik specialmente nel secondo set, vinto al tie-break. Il pusterese ha avuto il merito di resettare e di alzare il suo livello nella terza frazione, portandosi a casa la vittoria.

Contro Struff, però, sarà necessario fare meglio. Se è vero che negli unici due precedenti Sinner ha sempre vinto, ovvero sul cemento di Indian Wells e sulla terra rossa di Montecarlo, è altrettanto vero che i due non si sono mai incontrati su questa superficie e tutte le considerazioni possono cambiare. Il gioco del teutonico si adatta bene all’erba e Jannik dovrà fare attenzione.

La partita tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff, valida per i quarti di finale dell'ATP500 di Halle (Germania), andrà in scena quest'oggi (terzo match sul Centrale, il cui programma inizierà alle 12.00)

SINNER-STRUFF OGGI ATP HALLE 2024

Venerdì 21 giugno

OWL Arena – Inizio ore 12:00

H. Hurkacz [5] vs M. Giron

A. Fils vs A. Zverev [2]

J. Sinner [1] vs J. Struff

Non prima dalle 17:30

Z. Zhang vs C. Eubanks

