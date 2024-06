Sinner scrive una lettera al “numero 1”: “Senza di te non sarei quello che sono oggi”

Nella giornata di ieri la Nike ha diffuso, tramite i propri canali social, una lettera di Jannik Sinner che, in maniera immaginaria (ma non troppo) si rivolge al figurativo numero 1. Quello che, in concreto, lui ora è nel ranking ATP.

Questo il testo: “Caro numero 1, ho sempre guardato in alto, verso di te. Sei stato nella mia mente ogni volta che ho vinto un match e, soprattutto, ogni volta che ho perso un match. Eri lì quando ero stanco, scoraggiato, frustrato e mi sono quasi arreso.

Sei la ragione per cui non l’ho fatto. La ragione per cui ho continuato a provarci con più forza e credendo di più in me stesso. Grazie, numero 1, perché senza di te non sarei quello che sono oggi: tu. Jannik“.

Jannik Sinner ha preso il comando della classifica lunedì 10, quando ha scalzato ufficialmente Novak Djokovic. In verità, la certezza si è avuta martedì 5: stava giocando il terzo set del quarto di finale del Roland Garros con il bulgaro Grigor Dimitrov quando, d’improvviso, è arrivata la notizia del ritiro di Novak Djokovic a causa dell’infortunio occorso durante il confronto vinto contro l’argentino Francisco Cerundolo. Un risultato, quello di Sinner, arrivato dopo la seguente sequenza di risultati da luglio 2023 a oggi: una vittoria Slam (Australian Open 2024), due semifinali (Wimbledon 2023 e Roland Garros 2024), due Masters 1000 vinti (Toronto 2023, Miami 2024), finale delle ATP Finals 2023 e altri tre ATP 500.