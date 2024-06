Sinner ha giocato meno minuti di Alcaraz al Roland Garros: i cammini a confronto prima della semifinale

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella semifinale del Roland Garros, in programma venerdì 7 giugno a partire dalle ore 14.30 sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano e lo spagnolo si contenderanno l’accesso all’atto conclusivo del secondo Slam della stagione, da disputare contro il vincente del confronto tra il norvegese Casper Ruud e il tedesco Alexander Zverev. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante tra il numero 1 e il numero 3 del mondo, pronti a dare vita al nono atto della saga (il precedente è in perfetta parità, 4-4).

Il cammino dei due giocatori nella capitale francese è stato speculare: entrambi hanno vinto quattro partite per 3-0 e una per 3-1, sostanzialmente identico anche il tempo in cui sono rimasti in campo. Jannik Sinner ha impiegato tredici minuti in meno rispetto a Carlos Alcaraz per raggiungere la semifinale: 12 ore e 1 minuto contro 12 ore e 14 minuti. Non c’è dunque differenza alla vigilia dello scontro diretto, a cui entrambi i tennisti arrivano con la stessa quantità di energia a disposizione. Di seguito il quadro dettagliato dei cammini dei due atleti al Roland Garros 2024.

CAMMINO JANNIK SINNER AL ROLAND GARROS

Primo turno: Sinner vs Eubanks 6-3, 6-3, 6-4 in 2 ore e 9 minuti

Secondo turno: Sinner vs Gasquet 6-4, 6-2, 6-4 in 2 ore e 15 minuti

Terzo turno: Sinner vs Kotov 6-4, 6-4, 6-4 in 2 ore e 27 minuti

Ottavi di finale: Sinner vs Moutet 2-6, 6-3, 6-2, 6-1 in 2 ore e 41 minuti

Quarti di finale: Sinner vs Dimitrov 6-2, 6-4, 7-6(3) in 2 ore e 29 minuti

TOTALE: 12 ore e 1 minuto

CAMMINO CARLOS ALCARAZ AL ROLAND GARROS

Primo turno: Alcaraz vs Wolf 6-2, 6-2, 6-1 in 1 ora e 51 minuti

Secondo turno: Alcaraz vs de Jong 6-3, 6-4, 2-6, 6-2 in 3 ore e 9 minuti

Terzo turno: Alcaraz vs Korda 6-4, 7-6(5), 6-3 in 2 ore e 39 minuti

Ottavi di finale: Alcaraz vs Auger-Aliassime 6-3, 6-3, 6-1 in 2 ore e 20 minuti

Quarti di finale: Alcaraz vs Tsitsipas 6-3, 7-6(3), 6-4 in 2 ore e 15 minuti

TOTALE: 12 ore e 14 minuti