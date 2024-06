Sinner-Griekspoor oggi in tv, orario ATP Halle 2024: programma e streaming

Oggi, martedì 18 giugno, Jannik Sinner affronterà l’olandese Tallon Griekspoor nel primo turno dell’ATP500 di Halle. Sull’erba del torneo tedesco il n.1 del mondo inizierà ufficialmente questa particolare fase della stagione che culminerà l’atteso Wimbledon. Dopo la semifinale raggiunta al Roland Garros, le aspettative del pusterese sono quelle di fare più partite possibili prima dei Championships.

L’esordio non sarà affatto semplice. Griekspoor è un giocatore solido e già la scorsa settimana ha potuto testarsi sull’erba nel torneo di casa a ‘s-Hertogenbosch, dove ha raggiunto le semifinali. Sarà un test probante per Sinner che dovrà trovare in fretta le contromisure in un match al meglio dei tre set e al cospetto di un avversario già abituato a muoversi su questa superficie.

Può confortare Jannik il bilancio dei precedenti. Nelle quattro partite disputate in passato, l’italiano ha sempre vinto e l’ultimo incrocio è piuttosto recente, ovvero nel secondo turno del Masters1000 di Miami. Quest’ultimo, però, fu un match complicato con il n.1 ATP costretto a rimontare, dopo aver perso il primo set 7-5. Inoltre, i due non si sono mai incrociati su questa superficie.

La partita tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor, valida per il primo turno dell’ATP500 di Halle (Germania), sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) o da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-GRIEKSPOOR ATP HALLE 2024 OGGI

Martedì 18 giugno

OWL Arena – Inizio ore 12:00

1. Marcos Giron USA vs [4] Andrey Rublev

2. [1] Jannik Sinner ITA vs Tallon Griekspoor NED

3. [Q] Oscar Otte GER vs [2] Alexander Zverev GER (non prima ore: 16:00)

4. [WC] Henri Squire GER vs [6] Stefanos Tsitsipas GRE

PROGRAMMA SINNER-GRIEKSPOOR ATP HALLE 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport