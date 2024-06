Sinner almeno in semifinale in 3 tornei dello Slam. Resta un ultimo tassello

Jannik Sinner ha raggiunto per la prima volta in carriera le semifinali del Roland Garros di tennis: nelle precedenti 4 partecipazioni l’azzurro, numero 1 del mondo in pectore, era arrivato al massimo ai quarti di finale, raggiunti alla prima occasione, nel 2020.

La crescita evidente di Sinner nell’ultimo anno è evidenziata anche da questi risultati: negli ultimi dodici mesi l’azzurro ha raggiunto il penultimo atto, nei tornei dello Slam, dapprima a Wimbledon, in seguito agli Australian Open 2024, poi vinti, ed infine, quest’oggi, al Roland Garros.

Soltanto agli US Open il tennista italiano non si è ancora spinto sino alle semifinali, vantando quale miglior risultato i quarti di finale raggiunti nel 2022. Nel 2021, e nel 2023, invece, l’azzurro si è fermato agli ottavi di finale. Ora resta un’ultima statistica da aggiornare.