Sergio Mattarella agli Europei di atletica: il Presidente della Repubblica in tribuna nella serata di Tamberi

Sergio Mattarella assisterà agli Europei 2024 di atletica leggera direttamente dalla tribuna dello Stadio Olimpico di Roma. Il Presidente della Repubblica ha scelto la serata di martedì 11 giugno per partecipare da spettatore alla rassegna continentale, ovvero il giorno della finale di Gianmarco Tamberi, che sarà portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Campione Olimpico e del Mondo cercherà di difendere il titolo continentale conquistato due anni fa a Monaco, ulteriormente stimolato dalla presenza del Capo di Stato, dalle cui mani riceverà il tricolore in vista dei Giochi.

Il fuoriclasse marchigiano ha dichiarato: “È un onore immenso, ho i brividi al solo pensiero che ci sia il Presidente allo stadio. Spero di farlo divertire, l’atletica merita l’attenzione di tutti“. Non è la prima volta che Sergio Mattarella prende parte a un evento di atletica leggera: nel 2019, sempre a Roma, era tra i quasi 40.000 in occasione del Golden Gala intitolato alla memoria del compianto Pietro Mennea.

Non ci sarà soltanto Gianmarco Tamberi in gara. Oltre alla stella del salto in alto (affiancato da Sottile e Lando), grande attenzione ad Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli e a Nadia Battocletti sui 5.000 metri dopo il sigillo sulla doppia distanza. Spazio anche ai triplisti Dallavalle, Ihemeje e Bocchi, Arnaudo, Del Buono, Gemetto, Nestola sui 5000, Dester e Naidon nel decathlon.