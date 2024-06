Scherma, spadiste e fiorettiste a caccia dell’oro Europeo. L’Italia punta alla doppietta

Dopo una giornata senza medaglie, l’Italia vuole subito rifarsi agli Europei di Basilea. Cominciano le gare a squadre e si parte con la spada femminile (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio) e con il fioretto maschile (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini). Entrambi i quartetti vanno a caccia della medaglia d’oro e sono probabilmente anche le due formazioni favorite.

Nella spada femminile l’Italia si presenta da numero uno del tabellone e come la principale favorita per la medaglia d’oro, ma prima di arrivare all’ultimo atto per le azzurre ci sarà probabilmente la sfida più complicata. Dopo il quarto con Svezia ed Israele, le azzurre dovrebbero affrontare in semifinale la Francia, probabilmente la vera rivale delle nostre portacolori. Certo le francesi dovranno prima uscire indenni dal complicatissimo quarto di finale contro l’Estonia della campionessa d’Europa Irina Embrich.

Nella parte bassa del tabellone, invece, la Polonia, numero due del seeding, sembra avere la strada spianata verso la finale, visto che Ucraina, Ungheria e Svizzera non sembrano essere avversarie che possono dare fastidio alle polacche.

Nel fioretto maschile dovrebbe esserci un duello tra Italia e Francia. Gli azzurri si presentano assolutamente con i favori del pronostico e come la nazionale da battere, ma attenzione ai francesi come principali rivali. Le varie Polonia, Germania, Gran Bretagna ed Ungheria sembrano tutte molto distanti.

Il quartetto azzurro comincerà il suo cammino già dai quarti di finale. L’Italia è testa di serie numero e se la vedrà con la vincente della sfida tra Spagna e Belgio. Tutto sembra apparecchiato per la semifinale contro la Germania o l’Ungheria, mentre, come già detto, la finale sarà con ogni probabilità contro la rivale Francia, che non dovrebbe avere problemi in semifinale con Polonia o Gran Bretagna.