Scherma, le fiorettiste pronte a dominare agli Europei. Gli sciabolatori vogliono stupire

Oro, argento e bronzo per cominciare gli Europei, ma l’Italia vuole continuare a raccogliere medaglie in quel di Basilea ed oggi tocca alle fiorettiste. Sarà una seconda giornata molto importante per i colori azzurri, visto che c’è grande attesa per la prova individuale di fioretto femminile, ma attenzione anche a quella della sciabola maschile, con gli azzurri che possono dire la loro per la zona podio.

Un anno dopo lo storico poker di Plovdiv, le fiorettiste azzurre vogliono ancora dominare. A difendere il titolo ci sarà Martina Batini, che vivrà questo Europeo con uno spirito diverso rispetto alle sue compagne, visto che non sarà presente a Parigi 2024. La toscana vuole nuovamente salire sul gradino più alto del podio e con ogni probabilità le prime avversarie saranno proprio le sue connazionali: Martina Favaretto, Alice Volpi ed Arianna Errigo. Un terzetto davvero fenomenale, visto che si parla della numero due, tre e quattro del ranking mondiale.

La principale avversaria delle azzurre dovrebbe essere la francese Ysaora Thibus, che farà il suo grande ritorno in pedana proprio agli Europei di Basilea dopo essere stata scagionata dall’accusa di doping. Fari puntati anche sulla tedesca Anne Sauer e da non sottovalutare anche la polacca Julia Walczyk-Klimaszyk e l’altra francese Pauline Ranvier.

Gli sciabolatori azzurri hanno vissuto una stagione molto altalenante, ma sono arrivati carichi a questi Europei. Le punte di diamante sono certamente Luigi Samele e Luca Curatoli, forse non i primissimi favoriti, ma sicuramente due atleti esperti che hanno tutto per arrivare a giocarsi una medaglia, anche del metallo più prezioso. Attenzione anche ad un rampante Michele Gallo e pure Pietro Torre proverà a stupire.

Il campione in carica è il georgiano Sandro Bazadze, che si presenta ai nastri di partenza come il numero uno del ranking mondiale e che avrà come principale rivale una leggenda come l’ungherese Aron Szilagyi. Nel lotto dei favoriti ci sono i francesi Sebastien Patrice, Bolade Apithy e Maxime Pianfetti, l’ungherese Andras Szatmari ed il tedesco Matyas Szabo.