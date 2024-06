Scherma, la Romania sorprende l’Italia ai quarti. Sciabolatori fuori dalle medaglie agli Europei

L’Italia si aggrappa al fioretto femminile per conquistare una medaglia nell’ultima giornata degli Europei di Basilea. In programma c’era anche la prova a squadre di sciabola maschile, ma gli azzurri sono stati eliminati nei quarti di finale dalla Romania. Sicuramente un ko inaspettato e molto deludente per il quartetto italiano, anche perchè nell’individuale gli azzurri avevano monopolizzato il podio con il successo di Michele Gallo su Luca Curatoli ed il terzo posto di Luigi Samele.

La sfida con la Romania poteva nascondere delle insidie e purtroppo l’Italia ha mostrato ancora una volta quella fragilità vissuta tutto l’anno nelle prove a squadre. Alla fine i rumeni si sono imposti con il punteggio di 45-37 allungando in maniera decisiva negli ultimi due assalti con Ursachi e Mitu contro Gallo e Curatoli.

In semifinale i rumeni affronteranno la sorprendente Turchia, che ha compiuto l’altro exploit di giornata, battendo clamorosamente la Francia con il punteggio di 45-38. Nella parte alta del tabellone, invece, si sfideranno Ungheria, a questo punto la grande favorita, e la Germania.

Per l’Italia cominceranno ora gli assalti per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto e ci sarà proprio quella sfida con la Francia che doveva essere una semifinale e che invece si trasformerà in uno scontro tra deluse.