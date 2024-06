Scherma, Kharlan sfida le francesi agli Europei, ma occhio alle greche e spagnole. Le azzurre cercano la sorpresa

La prossima settimana si terranno a Basilea gli Europei di scherma. L’ultimo importante appuntamento prima delle Olimpiadi di Parigi 2024 e le sciabolatrici azzurre vanno a caccia di un bel risultato proprio per avvicinarsi a quell’evento olimpico che sono riuscite ad acciuffare negli ultimi mesi con tanta forza e volontà. In questa estate ci sono da cancellare per le ragazze italiane i passi falsi fatti lo scorso anno tra Europei e Mondiali, che hanno complicato di molto il cammino verso i Giochi Olimpici.

Certo agli ultimi europei è comunque arrivata una medaglia di bronzo con Martina Criscio, risultato sicuramente da non sottovalutare e che sarebbe molto significativo se dovesse essere ripetuto, vista l’enorme concorrenza del resto d’Europa. In pedana scenderanno anche Michela Battiston, Chiara Mormile ed Irene Vecchi, tutte con la possibilità, nella giornata di giusta, di spingersi fino al podio.

Fari puntati sull’ucraina Olga Kharlan, probabilmente la donna da battere, anche se la Francia è la nazione regina. Un vero e proprio squadrone quello transalpino, con quattro atlete che possono davvero puntare alla medaglia d’oro. Su tutte la numero uno del mondo Sara Balzer, ma anche Manon Apithy-Brunet, Cecilia Berder e Sarah Noutcha.

Tra le candidate alla medaglia d’oro ci sono anche le greche Theodora Gkountoura e Despina Georgiadou, con quest’ultima che punta tutto su questi Europei per cancellare la delusione della mancata partecipazione olimpica, nonostante sia la numero quattro del ranking mondiale. Attenzione anche alle arrembanti spagnole Lucia Martin-Portugues e Araceli Navarro, ma anche alla bulgara Yoana Ilieva.

Come detto Francia nazione regina e assolutamente super favorita per la vittoria nella prova a squadre. L’Ucraina di Olga Kharlan può provare a sovvertire il pronostico e ci proveranno anche l’Ungheria, la già citata Spagna e soprattutto l’Italia. Le sciabolatrici azzurre si sono spesso tolte le maggiori soddisfazioni quando hanno combattuto con la squadra ed è una formazione che può assolutamente ambire al podio europeo e forse anche a qualcosa in più.