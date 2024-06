Scherma, Italia senza medaglie con le sciabolatrici. Le azzurre cedono alla Spagna nei quarti

Si chiude senza medaglie l’Europeo di Basilea per l’Italia nella sciabola femminile. Dopo aver mancato il podio nella prova individuale, le azzurre non riescono a riscattarsi nella gara a squadre, venendo subito sconfitte nei quarti di finale dalla Spagna. Il quartetto italiano composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile ed Irene Vecchi è stato battuto dalle iberiche con il punteggio di 45-37.

Dopo un buon avvio, purtroppo arriva il parziale di 11-1 di Martin-Portugues contro Mormile, che ribalta completamente l’inerzia della sfida. La Spagna tocca anche il +9 (15-24), con le azzurre costrette alla disperata rimonta. Vecchi prova ad accorciare sul -5, ma nuovamente Martin-Portugues mette il sigillo sulla vittoria della Spagna nel penultimo assalto contro Battiston (34-40). A Criscio non riesce alcun miracolo e le spagnole vincono nettamente.

Per l’Italia ci saranno ora gli assalti per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Sicuramente un risultato deludente per un quartetto che sperava di ottenere un podio agli Europei per arrivare nelle condizioni migliori alle Olimpiadi di Parigi 2024.