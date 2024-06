Scherma, Italia nazione da battere nel fioretto maschile agli Europei. Marini la stella, Macchi difende il titolo

L’ultima tappa del cammino verso le Olimpiadi di Parigi 2024 sarà Basilea. La città svizzera, infatti, ospiterà dalla prossima settimana i Campionati Europei di scherma e sarà davvero l’ultimo test per gli azzurri prima di vivere l’esperienza olimpica. Proprio per questo motivo i CT italiani hanno deciso di convocare per la rassegna iridata gli stessi atleti che saranno presenti in Francia a fine luglio. Ovviamente grande attesa soprattutto dal fioretto, come sempre l’arma che può regalare i migliori risultati ai colori azzurri.

In campo maschile è Filippo Macchi a difendere il titolo conquistato un anno fa sulle pedane di Plovdiv. Un successo arrivato all’ultima stoccata contro il francese Enzo Lefort, che sarà certamente uno dei principali avversari degli azzurri prima a Basilea e poi ovviamente anche a casa sua a Parigi.

Sul podio un anno fa ci è salito anche Guillaume Bianchi con una splendida medaglia di bronzo. Un risultato importante per il romano, che da quel podio ha cominciato un anno decisamente ricco di ottimi risultati, che gli sono valsi anche la convocazione olimpica, sostituendo Daniele Garozzo dopo la comunicazione del ritiro dall’attività agonistica del campione olimpico di Rio 20216.

Tommaso Marini mancava a Plovdiv per infortunio, ma sarà presentissimo a Basilea e con ogni probabilità avrà anche il ruolo del principale favorito. Il nativo di Jesi vuole vivere un’estate da protagonista prima con gli Europei e poi soprattutto con le Olimpiadi. Il quarto azzurro in gara sarà Alessio Foconi ed il veterano azzurro è sempre un atleta da considerare apertamente nella lotta per le medaglie.

Oltre al già citato Enzo Lefort, gli azzurri dovranno temere anche un altro transalpino come Maxime Pauty, ma anche lo spagnolo Carlos Llavador, all’esperto ceco Alexander Choupenitch e anche all’ungherese Daniel Dosa.

Il duello Italia-Francia si riproporrà poi anche nella sfida a squadre. Gli azzurri si presentano assolutamente con i favori del pronostico e come la nazionale da battere. Francesi principali rivali, mentre le varie Polonia, Germania, Gran Bretagna ed Ungheria sembrano tutte molto distanti.