Scherma, i fiorettisti azzurri si riscattano e conquistano il bronzo agli Europei

Il bronzo del riscatto. Dopo la delusione per la sconfitta maturata in semifinale contro l’Ungheria, l’Italia si rialza e sale sul gradino più basso del podio nella prova a squadre di fioretto maschile agli Europei di Basilea. Il quartetto composto da Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e Filippo Macchi ha dominato l’ultimo atto contro la Polonia per 45-25.

Una sfida sempre in pieno controllo degli azzurri, che si sono portati sul +10 già nelle battute iniziali (13-3). Troppa la differenza tra le due squadre, con il quartetto italiano che ha allungato ulteriormente il divario assalto dopo assalto, chiudendo alla fine con 20 stoccate di vantaggio.

Restano sicuramente i rimpianti per la sconfitta in semifinale contro l’Ungheria 44-43. Purtroppo il blackout di Tommaso Marini nell’ultimo assalto contro Szemes è stato fatale all’Italia, con il neo campione d’Europa che si è fatto rimontare quattro stoccate di vantaggio, venendo beffato poi negli ultimi secondi.

Si chiude dunque un Europeo con tre medaglie per il fioretto maschile. Una prova individuale eccellente con la doppietta realizzata da Tommaso Marini ed Alessio Foconi e poi con questo bronzo nella prova a squadre con un po’ di amaro in bocca e con la volontà di cambiare il metallo alle ormai imminenti Olimpiadi di Parigi 2024.