Scherma, i convocati dell’Italia per gli Europei: gli azzurri si scaldano verso le Olimpiadi

L’Italia ha incominciato la propria marcia di avvicinamento verso le Olimpiadi di Parigi 2024 e lungo il cammino sarà impegnata anche agli Europei di scherma, ultimo grande evento internazionale prima della rassegna a cinque cerchi. L’appuntamento è a Basilea (Svizzera) dal 18 al 23 giugno, ovvero un mese prima dei Giochi: proprio per questo motivo la kermesse continentale sarà impiegata come un test di preparazione in vista della manifestazione più importante della stagione.

In terra elvetica gareggeranno gli stessi atleti che saranno impiegati nella capitale francese, con un’unica eccezione: Martina Batini, campionessa europea di fioretto, sarà riserva per i Giochi ma in questa occasione gareggerà nella prova individuale venendo poi sostituita da Francesca Palumbo nella gara a squadre.

Arianna Errigo, portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme a Gianmarco Tamberi guiderà la formazione di fioretto femminile affiancata anche da Martina Favaretto e Alice Volpi. Tommaso Marini sarà il leader del quartetto di fioretto maschile, spalleggiato da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e Filippo Macchi. Mara Navarria e Rossella Fiamingo sono i volti simbolo della spada femminile, faranno squadra con Giulia Rizzi e Alberta Santuccio.

La spada maschile si affida a Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara. Luca Curatoli e Gigi Samele tireranno insieme a Michele Gallo e Pietro Gallo nella sciabola maschile. Irene Vecchi con Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile nella sciabola femminile.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI SCHERMA 2024

Fioretto femminile

Arianna Errigo, Martina Favaretto Alice Volpi, Martina Batini (solo gara individuale), Francesca Palumbo (solo gara a squadre)

Fioretto maschile

Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini

Riserva in Italia: Edoardo Luperi

Spada femminile

Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio

Riserva in Italia: Federica Isola

Spada maschile

Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Riserva in Italia: Valerio Cuomo

Sciabola femminile

Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile, Irene Vecchi

Riserva in Italia: Rossella Gregorio

Sciabola maschile

Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre

Riserva in Italia: Matteo Neri