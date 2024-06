Scherma, gli spadisti deludono nell’individuale degli Europei. Tutti eliminati prima degli ottavi

Non arriveranno medaglie per l’Italia dalla spada maschile nella terza giornata degli Europei di Basilea. Una prestazione davvero deludente per gli azzurri, visto che nessuno dei quattro nostri portacolori è riuscito a raggiungere almeno gli ottavi di finale.

Il miglior risultato è arrivato da Federico Vismara, che si è fermato ai sedicesimi di finale. Dopo una brillante fase a gironi, che lo ha portato ad essere la seconda testa di serie del tabellone, e la vittoria al primo turno contro il tedesco Fabian Herzberg per 15-9, Vismara è stato sconfitto dall’austriaco Josef Mahringer con il punteggio di 15-11.

Sicuramente c’è delusione per il risultato di Davide Di Veroli, che si presentava da campione in carica e con l’argento iridato al collo. Purtroppo per il romano è stata fatale l’ultima stoccata nel primo assalto di giornata contro lo svedese Jonathan Svensson per 14-13.

Eliminazione ai trentaduesimi di finale anche per Andrea Santarelli e Gabriele Cimini, che sono stati sconfitti rispettivamente dal finlandese Niko Vuorinen (15-11) e dall’ungherese Mate Tamas Koch (10-6).