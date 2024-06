Scherma, Battiston si ferma ai quarti. Italia senza medaglie oggi agli Europei

L’Italia resta senza medaglie nella terza giornata degli Europei di Basilea. Dopo la brutta prestazione degli spadisti, anche le sciabolatrici non sono riuscite a spingersi sul podio, con Michela Battiston che lo ha sfiorato, venendo eliminata nei quarti di finale. Una buona prestazione quella della friulana, che si è arresa all’ungherese Lisa Pustzai con il punteggio di 15-13 al termine di un assalto molto combattuto.

Eliminazione agli ottavi di finale, invece, per Martina Criscio, che è stata sconfitta dalla greca Theodora Gkountoura per 15-10 in un assalto che ha sempre visto l’azzurra inseguire l’ellenica nel punteggio.

Ai sedicesimi si era arresa Chiara Mormile, battuta per 15-13 dalla spagnola Celia Perez Cuenca, ma quanti rimpianti per la romana, che si è incredibilmente fatta rimontare cinque stoccate di vantaggio, subendo un clamoroso parziale (era 13-8). Fuori al primo turno, invece, Irene Vecchi, sconfitta dalla francese Cecilia Berder per 15-11.

Semifinali decisamente sorprendenti e con una clamorosa doppietta per la Spagna. Nella prima si affronteranno la spagnola Araceli Navarro e l’ungherese Lisa Pustzai, mentre nella seconda l’altra spagnola Celia Perez Cuenca e polacca Zuzanna Cieslar.