Rugby, annunciato il XV dell’Italia Under 20 per l’esordio iridato

Si avvicina l’esordio dell’Italia Under 20 nella Championship 2024, la Coppa del Mondo juniores di rugby che si disputa da questo weekend in Sudafrica. E sabato gli azzurrini del nuovo ct Roberto Santamaria scenderanno in campo sabato pomeriggio in una sfida già dura, contro l’Irlanda, affrontata pochi mesi fa nel Sei Nazioni di categoria.

Rispetto a pochi mesi fa, quando l’Italia ha perso di un punto a Cork, sono cambiati tanti giocatori – come sempre capita in ambito juniores – mentre anche l’Irlanda ha cambiato tecnico, con Willie Faloon che siede sulla panchina dei verdi. E Santamaria per l’esordio ha scelto Mirco Belloni a estremo e il duo Scalabrin-Elettri alle ali. In mezzo al campo la coppia Bozzo-Zanandrea si farà guidare dalla regia di Pucciariello, che tiene saldamente sulle spalle la maglia numero 10. In mediana subito dentro il petrarchino Jimenez, preferito per questa prima uscita all’aquilano Casilio pronto ad accomodarsi tra le riserve. In terza linea nessuna novità, con Capitan Botturi a dettare i ritmi del pacchetto da numero 8 e i due flanker Bellucci e Zucconi a chiudere il reparto. Linea decisamente verde in seconda, con Midena e Milano a spingere dietro il trio all’ingaggio che conta Gasperini in mezzo, Ascari a destra e Pelliccioli a sinistra.

“L’Irlanda è una squadra veloce, fisica, dura davanti e molto organizzata nella difesa aerea, con giocatori estremamente competenti in tutte le aree del gioco, e tutto questo deve tradursi in una gara per noi da giocare ad uno standard molto elevato, puntando sui nostri elementi di forza e dando la massima attenzione all’aspetto della disciplina. In questo senso il piccolo test svolto ieri con la Francia ci è stato molto utile, starà a noi farlo fruttare ora” le parole del ct degli azzurrini.

ITALIA U20 – la formazione

15 BELLONI Mirko (2004, Verona Rugby)

14 SCALABRIN Marco (2004, Rugby Vicenza)

13 ZANANDREA Federico (2005, Mogliano Veneto Rugby)

12 BOZZO Nicola (2004, USA Perpignan)

11 ELETTRI Lorenzo (2004, Rugby Rovigo Delta)

10 PUCCIARIELLO Martino (2004, CUS Milano)

9 JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca)

8 BOTTURI Jacopo – Capitano (2004, Petrarca Rugby)

7 BELLUCCI Luca (2004, Rugby Roma Olimpic)

6 ZUCCONI Cesare (2004, Cavalieri U.R. Prato Sesto)

5 MILANO Giacomo (2005, U.R. Capitolina)

4 MIDENA Mattia (2005, Rugby Paese)

3 ASCARI Davide (Rugby Colorno 1975)

2 GASPERINI Nicholas (2004, Rugby Viadana 1970)

1 PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons)

A disposizione:

16 SICILIANO Valerio (2004, CA Briviste Corrèze)

17 GENTILE Francesco (2004, Mogliano Veneto Rugby)

18 PISANI Federico (2004, Verona Rugby)

19 REDONDI Tommaso (2005, Verona Rugby)

20 CASARTELLI Nelson (2005, Benetton Rugby)

21 CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Vicenza)

22 BRISIGHELLA Simone (2004, Rugby Viadana 1970)

23 DE VILLIERS Patrick (2004, Rugby Noceto)