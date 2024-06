Roland Garros, Swiatek asfalta Potapova, ora c’è Vondrousova. Jabeur sfida Gauff

Il Roland Garros femminile ha le prime quattro partecipanti ai quarti di finale. Non ci sarà Elisabetta Cocciaretto, che ha perso in maniera pesante con la statunitense Coco Gauff chiudendo così il suo percorso positivo in Francia.

Nella parte superiore del tabellone, passeggiata di salute per Iga Swiatek, che ha inflitto un doppio bagel ad Anastasia Potapova. I numeri 89 e 90 della sua carriera, con la russa che, dopo un cammino assai interessante, si è dovuta arrendere allo strapotere della numero uno al mondo, che sembra aver accantonato il brutto momento passato contro Naomi Osaka.

La polacca avrà di fronte Marketa Vondrousova: anche per la ceca una partita alla fine abbastanza tranquilla contro Olga Danilovic, nipote di Sasha, in ottanta minuti di gioco. Per la campionessa in carica di Wimbledon è il ritorno ai quarti di finale a Parigi a distanza di cinque anni, quando arrivò sorprendentemente all’ultimo atto contro Ashleigh Barty.

Tornando a Coco Gauff, per lei un interessante scontro di stili con Ons Jabeur, che ha superato la danese Clara Tauson con un doppio 6-4. Solita partita a strappi per la tunisina, che però raggiunge per il secondo anno in fila un posto tra le migliori otto e se la vedrà con la statunitense, che tre anni fa su questi campi le diede una sonora lezione (6-3 6-1).

ROLAND GARROS 2024, RISULTATI 2 GIUGNO

M. Vondrousova b. O. Danilovic 6-4 6-2

I Swiatek b. A. Potapova 6-0 6-0

C. Gauff b. E. Cocciaretto 6-1 6-2

O. Jabeur b. C. Tauson 6-4 6-4