Roland Garros, Moutet prova ad infastidire Sinner, Arnaldi e Cocciaretto senza pensieri con Tsitsipas e Gauff

Siamo al finale della prima settimana del Roland Garros. Il giro di boa che vede ancora tre azzurri al via al momento degli ottavi di finale, tra uomini e donne. Spicca ovviamente Jannik Sinner, che in chiusura sul centrale affronterà il padrone di casa Corentin Moutet: una sfida da tenere sott’occhio, poiché il transalpino non avrà nulla da perdere e soprattutto sa di poter mettere fine all’inseguimento dell’altoatesino al numero 1 al mondo. Sinner è però ormai abituato ad essere il ‘cacciato’ e con una vittoria pareggerebbe il suo miglior risultato a Parigi: non male per un giocatore che fino a dieci giorni fa non sapevamo nemmeno se potesse scendere in campo.

Per gli altri due azzurri impegnati due partite sulla carta difficili, ma saranno loro a ricoprire la parte degli outsider. Matteo Arnaldi sarà impegnato nel secondo match sul Suzanne-Lenglen contro Stefanos Tsitsipas: il greco ora potrebbe rappresentare una variabile impazzita nella parte inferiore di tabellone, ma lo stesso Matteo ha voglia di imbastire un’altra sorpresa dopo quella firmata con Andrey Rublev.

Onore del Philippe-Chatrier invece per Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà con Coco Gauff nel secondo match di giornata. La marchigiana ha conquistato tutti con il suo sorriso e per la prima volta è agli ottavi in uno Slam: ci vorrà la sua solita leggerezza, che le permette di studiare tra un cambio di campo e l’altro, per affrontare una delle favorite ma che sulla terra non ha sicuramente il suo terreno di caccia preferito.

In campo maschile c’è Carlos Alcaraz, apparso sempre più centrato nel corso dei giorni e arrivato agli ottavi con una condizione in crescendo. Per lui Felix Auger-Aliassime in una sfida che potrebbe regalare scintille, se il canadese riuscisse a mantenere i suoi standard. In chiusura sul Lenglen invece una partita che parte senza un padrone, quella tra Hubert Hurkacz e Grigor Dimitrov. Fra le donne è Iga Swiatek ad aprire la contesa con la russa Anastasia Potapova, mentre Ons Jabeur parte da favorita contro Clara Tauson. In mattinata invece la numero 5 del seeding Marketa Vondrousova, al suo miglior risultato a Parigi dopo la finale del 2019, accetta l’onore delle armi con Olga Danilovic.