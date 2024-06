Roland Garros, Lorenzo Carboni cede al super tie-break del terzo nella semifinale junior

Si ferma in semifinale il percorso di Lorenzo Carboni nel torneo junior del Roland Garros. Il classe 2006 sardo è stato battuto dal polacco Tomasz Berkieta con il punteggio di 7-6 (3) 4-6 7-6 (4). Una battaglia durata quasi tre ore di gioco in cui a Carboni sono mancati i punti al servizio per fare la differenza.

Nel primo set le prime fasi sono all’insegna dell’equilibrio: il polacco si fa preferire nella gestione del fondamentale del servizio, mentre Carboni è più convincente in fase di manovra. Il break per Berkieta arriva nell’ottavo game, ma Carboni risponde subito presente, ottenendo il contro-break. Ci si gioca il tutto per tutto al tie-break e ancora una volta la battuta non dà una mano all’italiano che deve cedere sullo score di 7-3.

Nel secondo set Carboni eleva i giri del motore, rispondendo colpo sul colpo alla pressione dell’avversario. Una frazione che si sviluppa del filo dell’equilibrio che alla fine della fiera sorride al nostro portacolori sullo score di 6-4, con alcuni colpi di pregevole fattura.

Nel terzo set la partita è di un’intensità pazzesca. Carboni e il suo avversario giocano punto a punto e gli scambi sono interminabili. L’epilogo è inevitabilmente al super tie-break e la differenza tra i due è ancora una volta nella gestione dei turni al servizio. Berkieta scappa via quasi subito e per il sardo c’è poco da fare. Sullo score di 10-4 la partita si conclude.