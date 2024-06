A che ora Carboni-Berkieta oggi, Roland Garros juniores 2024: programma semifinale, dove vederla in tv e streaming

Ci sarà anche Lorenzo Carboni nel novero degli italiani in scena oggi in una giornata incredibilmente ricca al Roland Garros. Il classe 2006 nativo di Alghero sta ritagliandosi uno spazio importante a Parigi, e oggi si gioca la semifinale del torneo junoiores.

Di fronte a lui c’è il polacco Tomasz Berkieta, anche lui fuori dalle teste di serie in un torneo che, nella parte alta di tabellone, è stato già con un alto numero di sorprese. Una l’ha messa insieme proprio Carboni, riuscendo a eliminare il numero 1 del tabellone, il giapponese Rei Sakamoto, anche lui classe 2006 e numero uno del ranking apposito. Carboni cerca di essere il settimo italiano in una finale Slam juniores: prima di lui Corrado Barazzutti, Diego Nargiso, Andrea Gaudenzi, Mosè Navarra, Giorgio Galimberti, Gianluigi Quinzi e Lorenzo Musetti.

La semifinale tra Lorenzo Carboni e Tomasz Berkieta sarà secondo match sul Court 6 (il cui programma inizia alle ore 11:00). Non è previsto uno spazio per la diretta tv; diretta streaming su eurosport.it e Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO CARBONI-BERKIETA, ROLAND GARROS 2024 OGGI

Venerdì 7 giugno

Court 6

Ore 11:00 Samson (CZE) [3]-Penickova (USA) – Semifinale ragazze

Carboni (ITA)-Berkieta (POL) – Semifinale ragazzi

Razeghi (USA)/Schoenhaus (GER)-Cinà (ITA)/Sakamoto (JPN) [2] – Semifinale doppio ragazzi

Jamrichova (SVK)/Valentova (CZE) [3]-Jones (AUS)/Paganetti (ITA) [5] – Semifinale doppio ragazze

PROGRAMMA CARBONI-BERKIETA, ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport