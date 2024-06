Chi é Lorenzo Carboni: un giovanissimo italiano ai quarti del Roland Garros juniores

Un prospetto da osservare. Per chi segue da tempo il tennis questo nome non sarà sfuggito. Si sta parlando di Lorenzo Carboni, classe 2006 e nativo di Alghero, che sta cercando di ritagliarsi uno spazio sempre maggiore nel circuito dei professionisti del tennis. Attualmente n.705 del ranking, Lollo sta prendendo parte al torneo junior del Roland Garros, avendo raggiunto i quarti di finale.

Il 18enne sardo, dopo aver sconfitto in rimonta all’esordio la wild card di casa Pierre Antoine Faut, ha messo in fila due successi autorevoli contro il ceco Maxim Mrva, ottava testa di serie, e il transalpino Mae Malige. Subìto un bagel nel primo set del match contro Faut, Carboni ha cambiato marcia e oggi si giocherà l’accesso alle semifinali contro il giapponese Rei Sakamoto, 17enne di Nagoya, numero uno del seeding e del ranking junior. Per questo, una sfida molto impegnativa.

Un tennista che si muove benissimo sul campo Lorenzo, non dotato però di una grande altezza (168 cm il dato riportato dall’ATP). Una versione di Diego Schwartzman tricolore, così la potremmo rappresentare, entrato nell’orbita della accademia di Riccardo Piatti a partire dal 2019 per formarsi come giocatore in una struttura in cui sono emersi diversi tennisti di un certo calibro. Si pensi anche a Jannik Sinner, diventato in questi giorni n.1 del mondo.

Iniziato tutto per gioco con la prima maestra Barbara Galletto e poi al circolo di Alghero, seguito da Giancarlo Di Meo, il trasferimento a Bordighera è stato proprio avallato da quest’ultimo, nella consapevolezza di un ragazzo dotato tennisticamente. Cresciuto nel mito di Novak Djokovic, il colpo naturale di Carboni è il rovescio bimane, ma la sua tecnica sta migliorando sensibilmente anche su dritto e servizio. Tuttavia, vista l’altezza, non potrà mai essere considerato un super servitore, ma è chiaro che questo colpo possa essere sviluppato in maniera efficace.

Ha fatto già vedere cose interessanti l’anno scorso, raggiungendo la Finale nel torneo di Biella (M25) contro Stefano Napolitano, vittorioso quest’ultimo per 6-4 6-0. Non resta che godersi la crescita di questo ragazzo.