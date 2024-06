Roland Garros, Carlos Alcaraz: “È difficilissimo affrontare Sinner, ma adoro questo tipo di partite”

La semifinale più attesa, un anticipo di finalissima: a sfidarsi nel penultimo atto del torneo di singolo maschile al Roland Garros saranno il nuovo numero uno del mondo Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ieri ha demolito in tre set il greco Stefanos Tsitsipas. Un match che regalerà sicuramente spettacolo.

Ieri l’iberico si è espresso in conferenza stampa sul match: “Sono davvero, davvero felice di tornare in semifinale qui al Roland Garros. È sempre speciale poter giocare una semifinale in un Grande Slam. Sono davvero, davvero entusiasta di giocare di nuovo venerdì contro Jannik”.

Sull’azzurro: “Una sfida davvero difficile. Sono pronto. Spero che tutti si godano quella partita tanto quanto me. Jannik tutto quello che fa, lo fa perfettamente, il modo in cui colpisce la palla è incredibile. Il modo in cui si muove è davvero, davvero buono. Ti spinge al limite su ogni palla, in ogni punto”.

E ancora: “Penso che sia la cosa più difficile affrontare Jannik. Allo stesso tempo, lo adoro. Adoro questo tipo di partite. Adoro questo tipo di sfide”.