Roland Garros, Bolelli e Vavassori raggiungono i quarti di finale nel doppio! Azzurri convincenti contro Thompson/Purcell

Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano nel loro percorso a Parigi. I due azzurri, impegnati nel tabellone di doppio del Roland Garros 2024, hanno sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 gli australiani Max Purcell/Jordan Thompson (n.11 del seeding). Una vittoria convincente per il duo nostrano, che ha così ottenuto la qualificazione ai quarti di finale. Sul loro cammino ci sarà la forte coppia formata dallo statunitense Ram e dal britannico Salisbury (n.3 del seeding), usciti vittoriosi dal confronto con i due francesi Barrere/Pouille.

Nel primo set avvio lanciato dell’emiliano e del piemontese. Alla prima chance “break” del secondo game, è arrivato lo strappo. Bravi i due giocatori nostrani a cancellare tre opportunità del contro-break con grande attenzione. I turni al servizio successivi sono gestiti al meglio e in risposta Vavassori e Bolelli si costruiscono due occasioni per il doppio break senza però essere concreti. La frazione comunque si conclude sul 6-3 in favore degli azzurri.

Nel secondo set, ancora una volta, il doppio tricolore si dimostra più risoluto nei punti importanti. Bolelli e Vavassori salvano una palla break nel secondo game e strappano il servizio ai rivali nel terzo. C’è però un passaggio avuto nel sesto gioco, che consente a Thompson/Purcell di impattare. Bravi Simone e Andrea a resettare e a trovare la chiave del nuovo break nel nono game, confermando il tutto nel successivo e facendo calare il sipario sul 6-4.