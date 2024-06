Roland Garros 2024, l’Italia a caccia di semifinali: doppio impegno per Paolini, Bolelli/Vavassori con una coppia esperta. Zverev-De Minaur per Ruud

Metà della seconda settimana al Roland Garros, siamo ormai nelle fasi decisive del torneo dello Slam- Conosceremo oggi tutti gli altri semifinalisti, sia del torneo maschile che femminile. Nel primo caso però, è solo un nome ad essere sulla bocca di tutti: quello di Novak Djokovic.

Il serbo ha alzato bandiera bianca dopo la vittoria con Francisco Cerundolo. I problemi al ginocchio sono troppo gravi per essere ignorati e in questo modo ha deciso di ritirarsi dal torneo. Così facendo Jannik Sinner è sì diventato numero 1 al mondo, ma ha anche lasciato campo libero a Casper Ruud, che ora può attendere con comodità il vincitore del match tra Alexander Zverev ed Alex De Minaur: il tedesco parte più che favorito, memore delle sue sette vittorie in nove partite con l’australiano, di cui curiosamente solo una sulla terra.

Giornata storica anche per l’Italia, che ha l’opportunità di cogliere altre due semifinali dopo quella di Jannik Sinner. Nel torneo femminile c’è ancora Jasmine Paolini, che è a una sola vittoria da replicare il risultato di Martina Trevisan di due anni fa e di entrare in top 10. Ma c’è una certa Elena Rybakina da sfidare. Nella storia l’azzurra vanta due vittorie, ma una è per ritiro a Cincinnati lo scorso anno, l’altra è a Dubai dove la kazaka nemmeno si è presentata. Però questo match arriva in un giorno speciale, a quattordici anni da quando Francesca Schiavone trionfò contro Samantha Stosur: corsi e ricorsi storici per poter scrivere un’altra pagina del tennis italiano. Nell’altra partita invece Aryna Sabalenka si ritrova avanti Mirra Andreeva, dopo aver incrociato la sorella maggiore Erika al debutto.

E a proposito di Jasmine, l’azzurra sarà costretta al doppio impegno, poiché ai quarti anche nel torneo di doppio con Sara Errani. Per loro una coppia composta da due singolariste ma non così improvvisata, con Emma Navarro e Diana Shnaider. Le due hanno giocato insieme anche all’Australian Open, raggiungendo il terzo turno, oggi invece sono tra le migliori otto. Occhio dunque a loro, con Paolini che rischia anche il doppio impegno ravvicinato: una scelta forse non troppo felice.

Nel torneo di doppio spazio anche a Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, ai quarti di finale. Di fronte alla coppia azzurra, che si sta imponendo tra le migliori in circolazione, si staglia l’ombra di una coppia che si è tolta tante soddisfazioni in carriera, quella composta da Rajeev Ram e Joe Salisbury, quattro Slam in bacheca, le ultime due Finals e un passato da numeri 1 al mondo. Ma in carriera non sono mai andati oltre i quarti in Francia, e Simone ed Andrea sulla terra ci sono nati…