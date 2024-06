Roland Garros 2024, la pioggia non concede tregua: cancellati tutti i doppi. Restano in programma solo i singolari

AGGIORNAMENTO ORE 17.20

Cancellati tutti i doppi odierni non ancora iniziati ed anche quelli sospesi. Restano in calendario soltanto gli incontri di singolare, con alcuni cambi di programma per disputare il maggior numero possibile di partite sui due campi dotati di copertura.

Il maltempo non concede tregua al Roland Garros 2024 di tennis: lunga sospensione anche quest’oggi e programma che inizia ad essere reso più snello rispetto a quello inizialmente previsto. Sono stati infatti cancellati, al momento, 11 incontri nel complesso.

Si tratta, nello specifico, di tre doppi femminili e di tutti gli otto doppi misti previsti quest’oggi: le cancellazioni vanno a colpire tutti gli azzurri impegnati in coppia. Saltano, infatti, sia il doppio femminile con la coppia tutta italiana composta da Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, sia il doppio misto con Andrea Vavassori.

In entrambi i casi si trattava di incontri del primo turno: Cocciaretto/Trevisan avrebbero dovuto sfidare le romene Ana Bogdan e Jaqueline Cristian, mentre Vavassori, in coppia con la russa Liudmila Samsonova, avrebbe dovuto affrontare la russa Veronika Kudermetova e l’indiano Rohan Bopanna.