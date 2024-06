Roland Garros 2024, Alexander Zverev è il secondo finalista: battuto Casper Ruud in quattro set

A Parigi è stato designato il secondo finalista del Roland Garros 2024 di tennis: a contendere il titolo allo spagnolo Carlos Alcaraz, vittorioso contro Jannik Sinner, sarà il numero 4 del mondo, il tedesco Alexander Zverev, che ha battuto in quattro set il norvegese Casper Ruud, numero 7 del seeding, con il punteggio di 2-6 6-2 6-4 6-2, maturato in due ore e 38 minuti di gioco.

Nel primo set il norvegese salva una palla break in apertura, poi trova lo strappo a zero ed in un amen si porta sul 3-0 non pesante. Zverev resta in scia fino al 2-4, poi nell’ottavo gioco cede nuovamente la battuta, questa volta a quindici, ed al primo set point Ruud chiude sul 6-2 dopo 36′.

Nella seconda partita si ribaltano i ruoli ed è Zverev a centrare il break in apertura: il tedesco conferma l’allungo e poi nel terzo game non sfrutta il break point per portarsi sul 3-0 pesante. Il secondo strappo però arriva pochi minuti dopo, nel quinto gioco. Il tedesco tiene i due seguenti turni in battuta e restituisce il 6-2 in 40 minuti.

La terza frazione vede un maggior equilibrio nei primi game, ma il primo passaggio a vuoto è di Ruud, il quale, dopo aver annullato una palla break nel terzo game, deve fronteggiarne tre consecutive nel quinto. La seconda occasione è quella buona per Zverev, che scappa via. Il tedesco conferma lo strappo e poi nel decimo va a servire per il set, ma deve annullare l’occasione per il controbreak al norvegese prima di chiudere sul 6-4 dopo 44′.

Nella quarta partita Ruud crolla subito e cede la battuta in avvio. Zverev, solidissimo al servizio, concede soltanto le briciole al norvegese in risposta e non consente a Ruud di rientrare nel match. Nel settimo game, poi, arriva il secondo break, che chiude il match e fa da preludio al 6-2 in 38′ con cui si conclude il confronto.

Le statistiche sottolineano il dominio di Zverev, che serve la bellezza di 19 ace contro i 4 di Ruud, mettendo a segno nel complesso 54 vincenti contro i 34 del norvegese, con un simile numero di gratuiti concessi, 24 contro 25. Il tedesco complessivamente vince 105 punti contro gli 83 dell’avversario.